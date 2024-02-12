للعاطلين ومحدودي الدخل “خطوات حجز شقق الاسكان الاجتماعي” بدون مقدم لأول مرة 2024

باقتراب إعلان وزارة الإسكان عن برنامج سكن كل المصريين الخاص بمحدودي الدخل، يترقب آلاف المواطنين هذا الإعلان بفارغ الصبر. للتسهيل على الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن هذا البرنامج،

خطوات حجز شقق الاسكان الاجتماعي

قم بمتابعة الإعلانات التي تطرحها وزارة الإسكان وقم بقراءة كراسة الشروط. تأكد من معرفة المدن التي يشملها البرنامج للحصول على وحدة سكنية. ادخل على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي وسجل حسابا خاصا بك ثم أدخل بياناتك. تأكد من أنك تتوفر على الأهلية مثل عمر لا يقل عن 21 عاما تابع للمحافظة المطروحة. تأكد من أنك لا تحصل على وحدة سكنية من برامج أخرى فهم مبلغ جدية الحجز وطرق سداده حيث يمكن أن يتغير وفقا للإعلان. تأكد من الالتزام بجميع الشروط المحددة بما في ذلك تحديد فترة سداد مقدم الحجز. قم بسداد مقدم الحجز بحسب الطرق المعلنة سواء استلام فوري أو بنظام الأقساط

الأوراق المطلوبة للتقديم