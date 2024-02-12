حملها عندك بجودة عالية “تردد قناة طيور الجنة 2024” متاح على جميع الاقمار الصناعية

تردد قناة طيور الجنة قناة طيور الجنة 2024 مع زيادة الطلب على معرفة تردد قناة طيور الجنة، يظهر ذلك أهمية هذه القناة الفضائية كوجهة رائدة للأطفال، حيث تقدم محتوى مميزا ومجانيا على مدار اليوم الاستمتاع ببرامجها المفيدة والترفيهية.

تردد قناة طيور الجنة

تأسست في عام 2008 تحت إشراف خالد مقداد، تتميز القناة بتقديم محتوى غني ومتنوع للأطفال، بما في ذلك البرامج والأغاني التي تتنوع بين الترفيهية والتعليمية، تشمل هذه البرامج اناشيد الروضة واناشيد الرياضيات، وتهدف القناة إلى تعزيز قيم المجتمع وعاداته لدى الأطفال، بالإضافة إلى دعم اكتشاف المواهب الغنائية للأطفال في جميع أنحاء الوطن العربي.

تردد قناة طيور الجنة علي نايل سات

التردد: 11258.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة طيور الجنة عبر العرب سات

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة طيور الجنة علي سهيل سات

التردد: 11547.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

طريقة ضبط قناة طيور الجنة

لضبط قناة طيور الجنة على أجهزة الاستقبال، يمكن اتباع الخطوات التالية: