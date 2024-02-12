زيادة معاشات تكافل وكرامة 40% !! وزارة التضامن تفجر مفاجأة جديدة في يوم 15 فبراير الجاري

هل ستشهد مستحقو معاش تكافل وكرامة الذين يتجاوز عددهم 5 ملايين مواطن زيادة في دفعاتهم الشهرية في الشهر الجاري؟ هذا هو التساؤل الرئيسي الذي يطرحه قطاع كبير من المستفيدين حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحد الأدنى للمعاشات في فبراير 2024.

زيادة معاشات تكافل وكرامة 40%

تجاوزت زيادة معاشات تكافل وكرامة لعام 2024 كل التوقعات حيث قرر الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي زيادتها بنسبة 40% تم تنفيذ هذه الزيادة على دفعتين حيث تمت الزيادة الأولى بنسبة 25% في أبريل 2023 تلاها ارتفاع آخر بنسبة 15% في سبتمبر الماضي وبفضل هذه الخطوات الرامية لتعزيز الرعاية الاجتماعية ارتفع متوسط معاش تكافل وكرامة خلال عام 2024 فقط من 620 إلى 740 جنيها لكل أسرة تلك الزيادة الكبيرة لاقت استحسانا وترحيبا واسعين من قبل المستفيدين الذين ينتظرون بفارغ الصبر تأثير هذه الزيادة الجوهرية على جودة حياتهم المالية.

بعض النقاط تبرز معاش تكافل وكرامة

عملاء تكافل وكرامة من الأيتام

– بعد الزيادة سيتلقون معاشا بقيمة 437.5 جنيها بدلا من 350 جنيها بعد زيادة 25%

الأشخاص المستفيدون من معاش تكافل وكرامة والدين

– المتوسط الصرف للأسرة الواحدة بعد زيادة 25% سيكون 625 جنيها بدلا من 500 جنيه.

ذوو الهمم

– سيحصلون على 562.5 جنيه شهريا بعد الزيادة بدلا من 450 جنيها شهريا.

المسنين

– المسنين الذين يتقاضون 450 جنيها سيحصلون بعد الزيادة على 562.5 جنيه.