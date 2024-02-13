مبروكـ.. قائمة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعه 2024 حملها الان pdf من منصة مظلتي

أعلنت الجهات المختصة عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعه 2024 بجميع محافظات العراق عبر منصة مظلتي الإلكترونية، وذلك تحت إشراف وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، حيث تبذل الحكومة العراقية قصارى جهدها من أجل تلبية خدمات المواطنين وخاصة محدودي الدخل، ونظراً لغلاء الأسعار وتدهور الاقتصاد عالمياً أطلقت الوزارة برنامج الرعاية الاجتماعية لإعانة المحتاجين والفقراء.

الاستعلام أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعه 2024

أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعه 2024 من خلال الموقع الرسمي التابع للوزارة، وفيما يلي خطوات إجراء ذلك:

الولوج إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

أو عن طريق تسجيل الدخول عبر منصة مظلتي .

اختيار أيقونة الرعاية الاجتماعية.

إدخال جميع بيانات المستعلم بشكل صحيح في الحقول المخصصة لها.

اختيار اسم المحافظة التي ينتمي لها.

النقر على خانة الاستعلام.

الانتظار لحين ظهور كشف الأسماء ومن ثم قم بالضغط على خانة تحميل.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية 2024

من أجل تحقيق مبدأ العدالة الإجتماعية والمساواة بين أفراد الشعب العراقي، قامت الجهات المعنية بوضع باقة من الشروط والمتطلبات يلزم توافرها في المتقدم حتى يتسنى له الانتفاع من تلك الإعانة، وقد تتمثل هذه الشروط في النقاط التالية: