مبروكـ.. قائمة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعه 2024 حملها الان pdf من منصة مظلتي
أعلنت الجهات المختصة عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعه 2024 بجميع محافظات العراق عبر منصة مظلتي الإلكترونية، وذلك تحت إشراف وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، حيث تبذل الحكومة العراقية قصارى جهدها من أجل تلبية خدمات المواطنين وخاصة محدودي الدخل، ونظراً لغلاء الأسعار وتدهور الاقتصاد عالمياً أطلقت الوزارة برنامج الرعاية الاجتماعية لإعانة المحتاجين والفقراء.
الاستعلام أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعه 2024
أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعه 2024 من خلال الموقع الرسمي التابع للوزارة، وفيما يلي خطوات إجراء ذلك:
- الولوج إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
- أو عن طريق تسجيل الدخول عبر منصة مظلتي.
- اختيار أيقونة الرعاية الاجتماعية.
- إدخال جميع بيانات المستعلم بشكل صحيح في الحقول المخصصة لها.
- اختيار اسم المحافظة التي ينتمي لها.
- النقر على خانة الاستعلام.
- الانتظار لحين ظهور كشف الأسماء ومن ثم قم بالضغط على خانة تحميل.
شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية 2024
من أجل تحقيق مبدأ العدالة الإجتماعية والمساواة بين أفراد الشعب العراقي، قامت الجهات المعنية بوضع باقة من الشروط والمتطلبات يلزم توافرها في المتقدم حتى يتسنى له الانتفاع من تلك الإعانة، وقد تتمثل هذه الشروط في النقاط التالية:
- امتلاك المتقدم الجنسية العراقية.
- الإقامة داخل الأراضي العراقية بشكل دائم.
- أن يكون من محدودي الدخل.
- ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن 4 أشخاص.
- أن يتراوح سن المتقدم بين 18-60 عام.
- أما بالنسبة للنساء فيلزم تجاوز سن المتقدمة عن 15 سنة، وأن يقل عن 50 عام.
- عدم وجود أي مصدر دخل ثابت.
- تقديم ما يثبت عدم تسجيل أي عقارات أو ممتلكات ذات قيمة عالية باسم المتقدم.
- الالتزام بجميع الشروط والالتزامات التي يخضع لها البرنامج برعاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.