يبحث الراغبون في المشاركة في المسابقة عنها، إذ يتم عرض برنامج مسابقة “طائر السعيدة” طوال أيام شهر رمضان على قناة السعيدة الفضائية، تُقدِّم مقدمة مسابقة طائر السعيدة، التي يديرها مايا العبسي، سؤالًا يوميًّا للمشاهدين، ويتضمَّن بيت شعر من أدب التراث الشعري اليمني، إلى جانب أسئلة ثقافية وأدبية ودينية متنوعة، نقدم لكم حل سؤال الحلقة 19 مسابقة طائر السعيدة مع مايا العبسي 2023 وطريقة الاشتراك في المسابقة، وكافة التفاصيل، تابعونا.

حل سؤال الحلقة 19 مسابقة طائر السعيدة مع مايا العبسي 2023 وطريقة الاشتراك في المسابقة

يبحث العديد من الأشخاص عن حل للسؤال المتعلق بالحلقة التاسعة عشر من برنامج مسابقة طائر السعيدة مع الفنانة مايا العبسي التي لم يتم كشف هويتها بعد، وسوف يتم عرض هذه الحلقة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت اليمن على قناة السعيدة، تقدم الإعلامية مايا العبسي برنامج المسابقات المشهور طائر السعيدة في موسمه الخامس، والذي يعتبر واحدًا من المنافسات الشهيرة في كافة أنحاء الوطن العربي. حقق برنامج طائر السعيدة نجاحًا كبيرًا منذ بدء عرضه قبل خمس سنوات، إذ يُمنح جائزة مالية هائلة لكل شخص يُجيب على أسئلة البرنامج بشكل صحيح.

سؤال مسابقة طائر السعيدة اليوم ، 19 رمضان 1444هـ

من الشاعر القائل(مشتاق لك يانجم فوق شمسان،،،شوق المحب الوفي)؟

حسين محمد البار.

محمود الحاج.

احمد غالب الجابري.

إجابة سؤال الحلقة 19رمضان 1444هـ: الشاعر محمد الحاج.

مسابقة طائر السعيدة 5 السؤال الجديد

من الشاعر القائل (صنعانية مرت من الشارع غبش,,,كان الزمان ظمان والفجر اشتكى نار العطش)؟

أحمد فتحي.

عبد الوهاب الديلمي.

عبد العزيز المقالح.

قائل تلك العبارة هو الشاعر الكبير أحمد فتحي.

طريقة الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة رمضان 2023

يمكن المشاركة في مسابقة “طائر السعيدة” من خلال الإجابة على سؤال المشاهدين الذي يتم نشره عبر رابط alsaeedah-tv.net، ويتطلب ذلك اتباع خطوات معينة.