بعد الزيادات الجديدة عند الدفع !! أعرف خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي بالموبايل فقط 2024

تقدم شركة المصرية للاتصالات خدمة مميزة لفحص فاتورة التليفون الأرضي وهي خدمة تسهل معرفة قيمة استهلاكهم الشهري والاستعداد لدفع فاتورتهم في الموعد المحدد تعتبر هذه الخدمة أداة فعالة لضمان الشفافية والدقة في متابعة استهلاك الخدمة حيث يمكن الوصول إلى قيمة الفاتورة والخدمات المقدمة.

خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي

الدفع في السنترال

مباشرة في المكان عبر الوجود الشخصي والتوجه إلى السنترال التابع له يتم تسديد المبلغ المستحق

الدفع الإلكتروني

عبر موقع الشركة يقوم بذلك من خلال اختيار أيقونة سداد الفاتورة وإدخال بيانات البطاقة البنكية وتأكيد رغبته في الدفع.

منافذ الدفع البديلة

عبر منافذ متنوعة مثل “فوري” و”مصاري”، و”بي” و”أمان” مما يتيح للعميل مرونة في اختيار الوسيلة المفضلة لديه.

البريد المصري

حيث يمكن للعميل تحديد مكان ووقت ملائمين لاستلام وتسديد الفاتورة.

ماكينات ATM

يمكن للعميل استخدام ماكينات ATM لبنكي التجاري الدولي والأهلي المصري لتحويل قيمة الفاتورة بسهولة وأمان.

خدمة فودافون كاش

يتيح للعميل دفع فاتورة السنترال عبر خدمة فودافون كاش مما يوفر له وسيلة مريحة وفعالة لتسديد المبلغ المستحق.

خطوات الاستعلام عن الفاتورة التليفون الأرضي