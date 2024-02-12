رمضان 2024 .. الإعلان الرسمي لمسلسل الكبير أوي الجزء الثامن ويحصد ملايين المشاهدات بعد ساعات من انطلاقه

محبي الفنان أحمد مكي ينتظرون كل رمضان الموسم الجديد من مسلسل الكبير الذي حصد ملايين المشاهدات وحصد نجاح كبير منذ انطلاق الجزء الأول منه، خلال الأيام الماضية تم إطلاق الإعلان التشويقي لمسلسل الكبير الجزء الثاني معلنًا المشاركة في ماراثون رمضان لعام 2024، خلال الأسطر التالية سنعرض البرومو فضلاً عن القنوات الناقلة لهذا الجزء.

إعلان مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

خلال الأيام القليلة الماضية تم نشر البرومو التشويقي لمسلسل الكبير أوي الجزء الثامن وحصد ملايين المشاهدات وأصبح التريند على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، واستغل هذا الجزء عدد من التريندات الرائجة في الوطن العربي كما اعتمد على الشخصيات الكرتونية مثل بينوكيو، ويشارك في هذا الموسم أيضًا الفنان محمد سلام وبيومي فؤاد، كما ظهر في البرومو أيضًا مشاهد كثيرة لشخصية حزلقوم المحببة لآلاف المشاهدين، كما أن البرمو أكد مشاهدة رحمة أحمد التي تقوم بدور مربوحة زوجة الكبير والتي حلت مكان شخصية هدية للفنانة دنيا سمير غانم.

القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

أعلنت قناة أون دراما عن البث الحصري لمسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، وحاليًا ينتظر محبي هذا المسلسل نشر مواعيد العرض والإعادة لحلقات الكبير أوي نظرًا لأن قناة أون دراما هي القناة الناقلة الوحيدة لهذا المسلسل، ويتم استقبال القناة وفقًا لبيانات التردد التالي: