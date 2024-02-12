اعرف حالًا العائد الشهري ليك كام %؟!! شهادات البنك الاهلي المصري الجديد .. يا تلحقها يا لا

شهادات البنك الاهلي المصري في بداية العام الحالي، أعلن البنك الأهلي المصري عن إصدار شهادات العائد الثابت، وذلك في الرابع من يناير 2024، مما دفع العديد من المواطنين في مختلف أنحاء البلاد إلى الاهتمام بها، يتميز هذا الإصدار بعائد مجز يبلغ حوالي 27% سنويا، ويصرف العائد المكتسب عند انتهاء المدة المحددة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن صرف العائد شهريا بنسبة تصل إلى 23.5%، مما جعلها خيارا مغريا للعديد من المستثمرين والمواطنين على حد سواء.

شهادات البنك الاهلي المصري

إمكانية شرائها من خلال زيارة فروع البنك الأهلي المنتشرة أو استخدام التطبيق الخاص بهم عبر الإنترنت، سواء عبر موقع البنك الرسمي أو التطبيقات المتاحة على مختلف المنصات الإلكترونية، استخدام تطبيق الموبايل البنكي لشراء الشهادات، إمكانية شراء الشهادة من خلال مركز الاتصالات الهاتفية الخاص بالبنك على الرقم 19623، يتوفر شراء الشهادات بقيمة تبدأ من 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، مما يجعلها متاحة وميسرة لجميع فئات المستثمرين والمواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة الاستثمارية.

اخر موعد لشهادات 27

أعلن الاتحاد العام للبنوك المصرية في بيان رسمي أن اخر موعد لشراء شهادات الاستثمار التي تصرف بعائد 27% من خلال البنك الأهلي سيكون في نهاية شهر فبراير من العام الجاري 2024، لا يسمح باسترداد قيمة الشهادة قبل مرور فترة 6 أشهر اعتبارا من يوم الشراء، ويمكن استرداد قيمتها الاسمية بالكامل في نهاية فترة الاستثمار، وفي حال رغبة المستثمر في استرداد قيمتها قبل هذا التاريخ، يتم ذلك وفقا للقيم الاستردادية المعتمدة من قبل البنك.