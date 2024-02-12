“كل سنة وأنتم طيبين ” اسعار ياميش رمضان 2024 في الأسواق

اقترب شهر رمضان الكريم 2024 وبالتزامن مع ذلك بدأ الجميع بالبحث عن أسعار ياميش رمضان 2024 علمًا بأن الجميع متوقع ارتفاع مبالغ فيه في الأسعار على غرار الارتفاع الذي شمل الكثير من المنتجات، بدأت المحلات التجارية بالفعل بالإعلان عن أسعار ياميش رمضان الذي يتكون من المكسرات والفواكه المجففة، خلال الأسطر التالية سوف نسرد الأسعار لعام 2024.

ياميش رمضان

الياميش أساسي خلال الشهر الكريم ويتكون من الفاكهة المجففة والمكسرات بمختلف أنواعها مثل عين الجمل وجوز الهند والبندق واللوز وعين الجمل وقمر الدين والزبيب والتمر والتين المجفف والمشمشية والقراصيا المخلية.

أسعار ياميش رمضان 2024

من الجدير بالذكر أن أسعار الياميش ارتفعت كثيرًا مقارنة بالعام الماضي وبشكل عام تشهد البلاد ارتفاع في الأسعار في الأيام الأخيرة، وإليكم بعض أسعار الياميش:

يبدأ سعر كيلو التمر من 40 إلى 1500 جنيهًا بناءً على نوع التمر.

سعر كيلو الزبيب يبدأ من 80 إلى 250 جنيهًا للكيلو.

القراصيا يبدأ الكيلو من 40 جنيه حتى 120 جنيه.

التين المجفف سعر الكيلو يبدأ من 60 حتى 150 حنيهًا.

الخوف المجفف السعر للكيلو من 50 حتى 120 جنيهًا.

المشمشية يبدأ السعر من 149 جنيهًا.

سعر قمر الدين يبدأ من 70 جنيهًا.

أسعار المكسرات: