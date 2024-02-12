البيض البلدي بكام .. سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 12 فبراير 2024 للمستهلك في الأسواق

مع بداية اليوم الاثنين الموافق 12 فبراير 2024 بدأ البحث عن سعر كرتونة البيض اليوم، وذلك بعد أن تم الإعلان رسميًا عن ارتفاع أسعار الدواجن إلى 115 جنيهًا في السوق المحلي، وتم الإعلان أن سعر البيضة يختلف من مكان لأخر فعادة تصل إلى 8 جنيهًا في عدد من المناطق، خلال الأسطر التالية سوف نوضح سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين.

سعر كرتونة البيض اليوم

مع بداية اليوم الاثنين 12 فبراير 2024 زاد معدل البحث عن سعر كرتونة البيض ووفقًا لما تم الإعلان من بورصة الدواجن فإن سعر كرتونة البيض الأحمر من 148 حتى 149 جنيهًا، أما السعر للمستهلك هو 154 جنيهًا أما سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 146 إلى 147 جنيهًا، ووصل السعر للمستهلك إلى 152 جنيهًا، أما سعر كرتونة البيض البلدي يتراوح ما بين 144 إلى 145 جنيهًا والسعر للمستهلك هو 150 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الفراخ اليوم الاثنين الموافق 12 فبراير 2024 على النحو التالي:

سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن يصل إلى 94 جنيهًا للكيلو الواحد أما السعر للمستهلك هو 115 جنيهًا.

بينما سعر الفراخ البلدي في بورصة الدواجن يصل اليوم إلى 100 جنيه، والسعر يصل إلى المستهلك إلى 130 جنيه.

أما بالنسبة إلى سعر الفراخ الأمهات يصل إلى 78 جنيه ويصل السعر للمستهلك إلى 83 جنيهًا.

سعر الديك الرومي الأبيض يصل إلى 135 جنيهًا للكيلو المستهلك أما السعر للمستهلك يصل إلى 145 جنيهًا.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم