استقبل الآن تردد قناة بطوط 2024 الجديد على النايل سات والعرب سات لمشاهدة والاستمتاع بأغاني الأطفال
تتساءل العديد من السيدات والأمهات عن الطريقة التي يمكن بها أن تقوم بضبط قناة بطوط والتردد الخاص بها على كافة الأقمار الصناعية وذلك سيساعد على وجود القناة بجودة عالية وعرض المحتوى الخاص بها بحيث يكون من السهل متابعتها وتكون هناك جودة في الصوت والصورة، ولذلك سنتعرف من خلال هذا المقال على التردد الخاص بقناة بطوط الجديد الذي قامت إدارة القناة بنشره حيث أنها قد أعلنت عن الإحداثيات التي يجب أن يتم ضبطها لظهور قناة بطوط بجودة عالية ودون تقطيع ومن خلال تلك السطور المقبلة نستعرض أيضا الطريقة والخطوات الأساسية لضبط القناة على الريسيفر.
تردد قناة بطوط 2024
يمكن للمستخدم أن يقوم بضبط تردد لقناة الشهية بطوط للأطفال من خلال خطوات بسيطة تتم من خلال كتابة تلك البيانات الآتية:
- التردد:11494.
- الاستقطاب: أفقي H.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- القمر الصناعي: النايل سات.
تردد قناة بطوط 2024 عرب سات
من الممكن أن تتم عملية ضبط التردد عبر القمر عرب سات من خلال ما يلي:
- التردد: 11594.
- الاستقطاب: رأسي
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- القمر: العرب سات.
طريقة ضبط قناة بطوط على جهاز الاستقبال
يمكنك من خلال تلك السطور المقبلة أن تقومي بضبط التردد الخاص بقناة بطوط لهذا العام 2024 م، حيث تم الإعلان عن التردد من قبل إدارة القناه حتى تظهر في مختلف الدول بجودة عالية، وخطوات الضبط تكون كالآتي:
- اذهب للضغط من خلال الريموت أو جهاز التحكم.
- اضغط بعد ذلك على مربع منيو ثم اذهب للإعدادات ومن ثم اضغط على زر إضافة قناة.
- اختر بعد ذلك القمر الصناعي سواء نايل سات أو عرب سات ثم اكتب الإحداثيات الخاصة بالتردد وذلك على حسب القمر الصناعي.
- انقر بعد ذلك على الخانات الخاصة بكتابة إحداثيات التردد، ومن ثم انقر على زر بحث يدوي.
- بعد ذلك يمكنك أن تقوم بنقر زر حفظ بعد أن تصل للقناه وذلك للوصول إليها في أي وقت.