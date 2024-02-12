قاهر هواتف سامسونج.. سعر ومواصفات هاتف Nubia Z60 Ultra في الأسواق بإمكانيات عالمية

توجد الكثير من أنواع الموبايلات التي يتم إنتاجها من قبل شركة Nubia ومن بينها Nubia Z60 Ultra الذي يعتبر من الهواتف المميزة التي تنافس بعض الهواتف المنتجة من شركة سامسونج وشركة شاومي، ويحتوي على الكثير من الإضافات والمكونات المميزة كالمعالج وإعدادات الكاميرا كما أن الإعداد الخاص بتلك الكاميرات معدل التقاطه جيد وتصميم الهاتف أنيق ومنافس قوي لهواتف الفلاش المتواجدة والمتعارف عليها في الأسواق، ولذلك نوضح المزيد من المعلومات حول تصميم الهاتف وشكله الخارجي حيث يعد شبيه بالصندوق المستطيل مع الإطار المميز والشاشة التي تمتاز بتسطحها الجيد مع مستوى الجودة والدقة العالي كما يمتاز أيضا بالكاميرا الأمامية المخفية ومتوفر بعدد ثلاثة من الألوان من بينها الأسود والأزرق واللون الرصاصي أو الفضي.

مواصفات هاتف Nubia Z60 Ultra

يتمتع بشاشة أموليد ويصل مقاس الشاشة لهذا الهاتف 6.8 بوصة.

دقة الشاشة 1116 * 2480 بيكسل.

داعم لسطوع يصل لـ 1500 شمعة.

معدل تحديث الشاشة 120 هيرتز وتدعم أخذ عينات تصل ل 1200 هرتز .

التعتيم يصل ل 2160 هرتز ومستشعر البصمات متوفر ومدمج بأسفل الشاشة.

كاميرا الهاتف متوفرة بدقة عالية، والكاميرا ثلاثيه العدسات .

الكاميرا الرئيسية محتوية على المستشعر سوني بمقاس 1.49 بوصة، ودقة 50 ميجا بيكسل أما بالنسبة للعدسة فهي فائقة الاتساع، وتوجد عدسة زوم وحدة المقاس الخاصة بها 85 ملليمتر، وتم تزويدها بتقنية أو إي اس.

الكاميرا الخاصة بالهاتف متاح بها ميزة تثبيت بصري كما أن الكاميرا داعمة للتصوير لمقاطع الفيديو وذلك بمستوى دقة عالي.

المعالج سناب دراجون من أنواع معالجات كوالكم وبدقة تصنيع 4 نانوميتر والمعالج أيضا متوفر من النوع الرسومي ادرينو 750 .

الهاتف متاح بسعة تخزين 256 و 512 جيجا بايت وحتى 1 تيرا .

البطارية الخاصة بالهاتف سعتها تصل ل 6000 ملي أمبير كما أن الشحن سريع يصل لـ 80 وات.

سعر هاتف Nubia Z60 Ultra

يتوفر في مصر بسعر 18900 جنيه مصري والسعر العالمي 599 دولار، ويوجد في المملكة السعودية بسعر 2999 ريال سعودي.