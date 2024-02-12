𝕙𝕖𝕣𝕖 | رابط الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي في المثنى وجميع محافظات العراق

يبحث الكثيرون من العراقيين عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، والتي تأخرت عن ما كان يتوقعون، لذلك صرح وزير العمل “د.أحمد الأسدي” أن الإعلان عن الوجبة يحتاج إلى تأكد من استحقاق جميع المشمولين في الرعاية الاجتماعية، وأكد على أن الوزارة بصدد الإعلان عن وجبة جديدة، كما يمكن لجميع المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة عبر موقع وزارة العمل، ومنصة مظلتي.

ومن خلال موقع البديل نوضع لكم طريقة الاستعلام عن اسماء الوجبة الأخيرة للرعاية الاجتماعية، وطريقة تحميل الكشوفات الخاصة بالوجبة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

يتساءل الكثيرون من المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق عن موعد الإعلان عن الوجبة الجديدة من وجبات الرعاية الاجتماعية، كما يمكن للمشمولين في برنامَج الرعاية الاجتماعية الاستعلام عن أسمائهم عبر موقع وزارة العمل، ومنصة مظلتي، والقيام بتحميل الكشوفات الشاملة لجميع اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، والتأكد من استحقاقهم، وبذلك يكونون مستعدون للحصول على الوجبة تو ظهورها.

اسماء الرعاية الاجتماعية الأخيرة pdf

أكد وزير العمل “د. أحمد الأسدي” على أن الوزارة تعمل على توزيع الدعم الخاص بالرعاية الاجتماعية على المستحقين لدعم الرعاية بصورة عادلة والتأكد من أن جميع المشمولين بالرعاية مستكملين للشروط التي وضعتها وزارة العمل من قبل، حيث تشتمل على التالي:

أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية.

مقيم دائم في دولة العراق.

ألا يكون لدى المتقدم أي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية.

الالتزام بجميع الضوابط المفروضة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

إرفاق جميع المستندات المعنية بالقبول.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يجب عليك معرفة بعض الخطوات الهامة لكي يسهل القيام بمعرفة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، حيث يمكنك ذلك باتباع التالي:

أن يتم الذَّهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار الوجبة والمحافظة التي ينتمي إليها.

الضغط مباشرة على أيقونة “عرض”.

وفي الختام نتمنى أن نكون جمعنا لك من المعلومات القدر الذي تستطيع به الحصول على الدعم الخاص بالرعاية، والاطلاع على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024.