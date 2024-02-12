هتزيد 15% بالزيادة الجديدة أعرف معاشك بقى كام.. الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه شهر فبراير 2024 بالرقم القومي .. موعد صرف الرواتب

يمكنك الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه شهر فبراير، حيث استفاد نحو 22 مليون فرد، يمثلون حوالي 5.2 مليون عائلة، من مبادرة الإعانات المالية لبرنامج تكافل وكرامة، حيث قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة قيمة المعاش لمستحقي هذا البرنامج بنسبة 15%، مما أدى إلى ارتفاع قيمة المعاش إلى 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

معاش تكافل وكرامه شهر فبراير

في الآونة الأخيرة، اتجه البحث إلى محرك البحث جوجل للاستفسار عن مستحقات مبادرة “تكافل وكرامة” باستخدام الرقم القومي للنساء المتزوجات، الخطوات تشمل.

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

ثم اختيار “تكافل وكرامة”.

ومن ثم استخدام خيار “الاستعلام عن الأسماء المؤهلة الجديدة”.

مع إدخال الرقم القومي والنقر على “بحث” لعرض نتائج الاستعلام.

موعد صرف رواتب معاش مبادرة تكافل وكرامة لعام 2024

أعلنت الحكومة أن تاريخ صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر فبراير 2024 سيكون في الخامس عشر من الشهر، وهو الوقت المعتاد لتوزيع المعاشات في منتصف كل شهر، تضمنت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة نسبتها 15% للفئات المستحقة للمعاش، وجرت هذه الزيادة في شهر سبتمبر الماضي.

طريقة الحصول على معاش مبادرة تكافل وكرامة لعام 2024

تعتبر مبادرة “تكافل وكرامة” إحدى المشروعات الرئيسية التي أطلقتها الحكومة لتقديم الدعم للعديد من الأسر المصرية ذات الدخل المحدود، بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية ومواجهة التحديات خلال فترات التباطؤ الاقتصادي، للوصول إلى هذه المبادرة، يمكنك زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط المُخصص، ثم اختيار خيار صرف معاش “تكافل وكرامة” من القائمة الرئيسية، وإدخال الرقم القومي للمستفيد، وأخيرًا، النقر على خانة الاستعلام للحصول على الطلب، يُتيح النظام استلام المعاش عبر ماكينات السحب الآلية، وخدمة فوري، وماكينات الصرف الآلي التابعة للهيئة القومية للبريد، وكذلك بنك ناصر الاجتماعي وفروعه.