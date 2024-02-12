الحق شوف اسمك الان.. رابط نتيجة منحة الزوجة والأبناء ليبيا 2024 بالرقم القومي عبر موقع mch.gate.mosa.ly

أطلقت الحكومة الليبية رابط نتيجة منحة الزوجة والأبناء ليبيا 2024 خلال الساعات الماضية، فعن طريقه يتاح للمستخدم الاستعلام عن أهليته بكل سهولة بدون الحاجة للذهاب إلى مقر المؤسسة نفسها، وذلك وفق لمجموعة من الشروط والمتطلبات، ويأتي ذلك من باب التيسير والتخفيف على المواطنين، حيث طرحت الحكومة هذه الإعانة من أجل مساعدة ودعم المحتاجين، حتى يتمكنوا من مواجهة غلاء الأسعار الحادث بسبب تدهور الاقتصاد العالمي.

رابط نتيجة منحة الزوجة والأبناء ليبيا 2024

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بطرح رابط نتيجة منحة الزوجة والأبناء ليبيا 2024 من أجل الاستعلام عن الأسماء المقبولة في المنحة، وكذلك للتسهيل على الراغبين في التقدم عليها فلقد يبذل جميع العاملين في الدولة قصارى جهدهم لتحسين دخل المواطن والإعلاء بالمستوى المعيشي له، ففي الآونة الأخيرة أطلقت الوزارة عدة برامج تنموية تهدف إلى إعانة الزوجة الزوجة الأرملة والمطلقة بالأخص.

طريقة الاستعلام عن منحة الزوجة والأبناء

أتاحت الجهات المختصة خدمة الاستعلام عن منحة المرأة المتزوجة والأبناء عبر الإنترنت، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية الليبية.

تسجيل الرقم الوطني الخاص بالمستعلمة.

إدخال رقم القيد وأيضاً رقم الهاتف.

الضغط على خانة تسجيل الدخول.

التوجه إلى قائمة الخدمات المتوفرة.

النقر على خانة الاستعلام عن نتائج المنحة، ومن ثم الضغط على زر عرض النتيجة.

الانتظار لحين ظهور حالة الطلب الذي قمت بتسجيله.

شروط التسجيل في منحة الزوجة والأبناء 2024

تحقيقاً لمبدأ العدالة بين أفراد الشعب وللمساواة الاجتماعية بينهم أقرت الوزارة عدة شروط ومتطلبات ينبغي توافرها في المتقدمة من أجل الاستفادة من تلك الإعانة، وقد تتمثل تلك الشروط في التالي: