حتى يومنا هذا، يتصدر محرك البحث قائمة الأكثر بحثاً، بعد طرح سؤال المسابقة التي تدور حول طائر السعيدة، وقد أطلقت الإعلامية مايا العبسي هذه المسابقة خلال شهر رمضان المبارك لعام 2023م / 1444هـ، على قناة السعيدة، في الحلقة التاسعة عشر من الموسم الخامس لبرنامج طائر السعيدة، يتم تقديم ثلاث خيارات للاختيار منها الجواب الصحيح، وبعد ذلك يتم إرساله عبر رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة لعام 2023، نقدم لكم إجابة سؤال مسابقة طائر السعيدة 2023 الحلقة 19 وتردد قناة السعيدة ورابط الاشتراك في المسابقة، تابعونا.

إجابة سؤال مسابقة طائر السعيدة 2023 الحلقة 19 وتردد قناة السعيدة ورابط الاشتراك في المسابقة

أعلنت القناة عن سؤال مسابقة طائر السعيدة الحلقة 19 عبر موقعها الإلكتروني وهو

من الشاعر القائل(مشتاق لك يانجم فوق شمسان،،،شوق المحب الوفي)؟

حسين محمد البار.

محمود الحاج.

احمد غالب الجابري.

الإجابة الصحيحة هي الشاعر محمود الحاج.

تردد قناة السعيدة للاشتراك في مسابقة الطائر السعيدة 2023

التردد: 11900.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2023

يتسنى للجميع اشتراكهم في مسابقة طائر السعيدة 2023 التي تُعرض عبر قناة السعيدة والتي تم تقديمها بواسطة مايا العبسي، من خلال القيام باتباع التوجيهات التالية