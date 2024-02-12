قبل القبض شوف مرتبك هيبقى كام بعد الزيادة الجديدة 15% .. حقيقة زيادة رواتب ومعاشات شهر مارس القادم .. التأمينات توضحها التفاصيل

في مصر، يسعى العديد من المواطنين إلى معرفة حقيقة زيادة رواتب ومعاشات شهر مارس للعام الحالي، حيث يتمتع حوالي 11 مليون مواطن بالفوائد المالية، وقد أفصحت الهيئة القومية للتأمينات عن الموعد المحدد لصرف المرتبات في شهر مارس القادم، مع الإعلان عن الزيادة المتوقعة، سنقدم لكم التفاصيل حول جدول صرف المعاشات في مارس وكيفية استعلام قيمة المعاش في الفقرات القادمة.

حقيقة زيادة معاشات شهر مارس 2024

في إعلان مؤكد حددت الهيئة القومية للتأمينات تاريخ صرف المعاشات لشهر مارس القادم، حيث من المقرر صرف المرتبات في اليوم الأول من هذا الشهر، يتيح لجميع المواطنين الحصول على معاشاتهم من خلال فروع البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات أو باستخدام ماكينات هيئة البريد المتاحة، حيث أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه تم اصدر زيادة جديدة، حيث قد تكون الزيادة تصل إلى نحو 15% وفقًا لقوانين التأمينات.

الاستعلام عن قيمة المعاش 2024 بالاسم

للاطلاع على قيمة معاش شهر مارس للعام الحالي، يمكنك اتباع الخطوات التالية.

قم بتسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

ثم انتقل إلى قسم الخدمات التأمينية.

ثم انقر على زر الاستعلام عن المعاش.

ثم أدخل الرقم القومي لصاحب المعاش في الحقل المخصص.

ثم انقر على زر الاستعلام.

ثم انتظر لحظات، ستظهر جميع المعلومات حول المعاش والزيادة المطبقة على الشاشة.

اماكن صرف معاشات شهر مارس 2024

تتاح للمواطنين عدة وسائل لصرف معاش شهر مارس، حيث يمكنهم الاستفادة من النقاط التالية.