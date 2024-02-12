لو بدور على وظيفة بمرتبات تصل إلي 7500 جنيه أنت في المكان الصح .. وزارة الشباب والرياضة تعلن عن فرص عمل في أحد فروع بلبن

اذا كنت تبحث عن فرص عمل بمرتبات تصل إلي 7500 جنيه في الشهر بدون خبره والسن حتى 40 سنه أبشر، حيث أصدرت الإدارة المركزية لتمكين الشباب، والتي تتبع وزارة الشباب والرياضة، إعلاناً استثنائياً بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، وبالتعاون أيضاً مع مؤسسة كير مصر ومبادرة توظيف مصر، يُعلن فيه عن فرص وظيفية جديدة في شركة بلبن، تتضمن مزايا متنوعة مثل حوافز مالية ومكافآت إضافة إلى تأمين اجتماعي وصحي.

وزارة الشباب والرياضة تعلن عن فرص عمل

أفصحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية أنها، بتوجيهات من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قامت بتوقيع اتفاقية مع شركة بلبنؤ تمثل هذه الاتفاقية جزءًا من مشاركة الوزارة في ملتقى “التوظيف المصغر”، ونجحت من خلالها في توفير فرص عمل متنوعة مع مرتبات جذابة ومزايا متعددة.

وظائف متنوعة للشباب بشركة بلبن

فرص عمل مطلوبة ووظائف في مجال الشباب والرياضة بالتعاون مع مجموعة شركة بلبن المنصورة، حيث تشمل التخصصات المطلوبة.

مديرين ومساعدين ومشرفين.

أفراد فرق وكاشيرية.

موظفي استيوارية ونظافة.

ما هي متطلبات القبول في الوظيفة؟

يشترط الشباب فقط، والحد الأقصى للعمر 40 عاما.

ضرورة توضيح الموقف من التجنيد، ولا يتم قبول الطلبة.

مرونة كبيرة في قبول العمل بنظام الشيفتات الصباحية والمسائية.

فرصة للاستعداد للعمل بفروع القاهرة مع امكانية الاغتراب.

ما هي مميزات الوظيفة؟

توفير مرتبات جذابة مع نظام حوافز يرتبط بتقييم الأداء والنجاحات في المبيعات.

بدلات اغتراب وبدلات وجبات، بالإضافة إلى توفير السكن للموظفين المغتربين.

تحديد راتب يبلغ 7500 جنيهًا لأعضاء الفريق الذين يختارون الاغتراب للعمل في فروع القاهرة.

فرص واضحة للترقية والسفر للمتفوقين للعمل في فروعنا الدولية.

رابط التقديم على وظائف بلبن

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية ( من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا).