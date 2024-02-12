رمضان جاي ومحتاج تسلي وقتك عشان الصيام .. تردد قناة الحرامي سينما 2024 لعرض اجدد المسلسلات والأفلام الجديدة والقديمة بدون إعلانات

يسعى الكثيرون إلى معرفة تردد قناة الحرامي سينما، والتي تُعَدّ واحدة من أبرز القنوات التلفزيونية المتخصصة في عرض تشكيلة واسعة من الأفلام، تعتبر هذه القناة من مصادر الترفيه البارزة لجميع أفراد الأسرة في الوطن العربي، مما يجعل عمليات البحث عنها مستمرة، لمعرفة التردد تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز.

تردد قناة الحرامي سينما على النايل سات

تُعَدّ القناة وجهة رئيسية واستثنائية لعشاق السينما سواء كانت عالمية أو عربية، حيث تُقَدّم مجموعة من البرامج والأفلام، حيث يتميز ترددها بالتالي.

التردد: 10815.

استقطاب القناة: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

مميزات قناة الحرامي الجديدة للأفلام

في إطار تميزها، تظهر القناة كواحدة من القنوات الجديدة التي تحمل ميزات وتشمل.

تقديم محتوى متنوع يشمل مختلف الأفلام العربية والعالمية.

عرض تشكيلة واسعة من الأفلام الرومانسية، الدرامية، الأكشن، والكوميدية.

تقديم عروض مميزة للبرامج والأفلام، مختارة بعناية من قبل القنوات المتنوعة.

تعتبر وجهة مثالية لعشاق السينما الذين يميلون لمشاهدة المحتوى المميز.

التزام بمعايير الجودة في تقديم المحتوى عبر وسائط الصوت والفيديو.

تغطية شاملة ومميزة للأفلام العربية والعالمية.

كيفية تنزيل تردد قناة الحرامي على التلفزيون

اذهب إلي قائمة الإعدادات الرئيسية.

ثم حدد خيار البحث اليدوي في نظام البحث.

ثم قم بإدخال التردد ومعدل التشفير وعامل الاستقطاب وعامل تصحيح الخطأ في الحقول المخصصة.

ثم تأكد من صحة البيانات المُدخلة قبل النقر على زر البحث.

بعد اكتمال البحث، اعثر على القناة واختر خيار الحفظ لتثبيتها.

معلومات قناة الحرامي الجديدة

تتألق كواحدة من أبرز قنوات السينما في الوطن العربي، وتعكس فرصة للاستمتاع بتجربة مميزة عند مشاهدة تشكيلة واسعة من الأفلام العربية والأجنبية المحبوبة، تسعى القناة بجدية لتقديم محتوى متنوع، بما في ذلك المسلسلات التركية المحبوبة، تتميز ببث قوي وجودة نقل استثنائية، مما يجعلها مميزة في عالم البث التلفزيوني.