هتقبض معاشك بالزيادة الجديدة في هذا الموعد .. موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر فبراير 2024 .. التأمينات توضح

تم الإعلان من قِبَل الهيئة الوطنية للتأمين الاجتماعي عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر فبراير، وهو خبر ذو أهمية بالغة للفئة الكبيرة من الناس الذين يعتمدون على هذه المعاشات كمصدر أساسي، يعتبر الاعتناء بالمواعيد الشهرية للمعاشات جزءًا أساسيًا في حياة الأفراد، حيث يساعد في تخطيط مصاريف الشهر وتلبية احتياجاتهم، تعكس هذه السياسة اهتمام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة وتلبية الاحتياجات الأساسية، وتُظهِر الجهود المستمرة لتقديم المعاشات اللازمة لتسهيل حياة المواطنين.

قيمة المعاش بعد الزيادة الجديدة

في سياق إعلان وزارة التضامن الاجتماعي لقيمة تكافل وكرامة، تبدو الزيادات على النحو التالي.

في مارس 2023، شهدت أول زيادة في تكافل وكرامة بنسبة 25٪.

في أكتوبر الماضي، تم تداول أخبار حول زيادة إضافية بنسبة 15٪، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أُعلِنَ أن هذه الزيادات جميعها تأتي في إطار تعزيز نطاق الحماية الاجتماعية في البلاد.

اليوم، قرر الرئيس السيسي أن تكون الزيادة الأخيرة 15٪.

تأتي هذه القرارات في سياق جهود الرئيس السيسي لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، حيث أصدر توجيهات لتنفيذ أكبر برنامج حماية اجتماعية، والذي سيبدأ تنفيذه في الشهر المقبل.

ما هي شروط الحصول على دعم تكافل وكرامة؟

نقدم الآن توضيحًا لشروط الأهلية للحصول على دعم تكافل والكرامة.

يشترط وجود أطفال في أسرة المتقدم للحصول على معاش تكافل والكرامة.

يجب ألا يكون المتقدم مؤمنًا في القطاع الخاص أو العام.

عدم امتلاك أي أراضي زراعية أو عقارات مسجلة باسم صاحب المعاش.

يتوجب عليك تقديم كافة الوثائق المطلوبة للحصول على هذا الدعم.

يجب ألا تتجاوز رسوم التعليم للأطفال 3000 جنيه.

يستثنى من الأهلية العمل في القطاع الحكومي.

الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة

بدأت مرحلة الانتظار المنتظرة لصرف المعاش، وذلك اعتبارًا من الخميس، الخامس عشر من فبراير 2024، حيث يتم توزيع المعاش في يوم محدد من كل شهر. يسهل لك متابعة الأسماء الجديدة باتباع الخطوات التالية.