الفراخ وصلت كام.. أسعار الدواجن اليوم الأثنين 12/2/2024 في الأسواق المصرية وبورصة الدواجن بكام كرتونة البيض

يبحث العديد من الأشخاص علي مواقع البحث عن أسعار الدواجن اليوم حيث شهدت أسعار الفراخ البيضاء أرتفاعاً جديداً بالبورصة، بينما أنخفضت أسعار الفراخ الأمهات ثلاثة جنيهات بالكيلو الواحد، ويهتم المصريين باسعار الفراخ بكثرة قبل قدوم شهر رمضان المبارك خاصةً، حيث أنه وجبة أفطار أساسية للصائمين في رمضان، لانها تحتوي علي الفيتامينات والبروتينات الأساسية للجسم، شهدت مصر في الفترة الأخيرة أزمةً في أسعار الفراخ والتي سنتناولها في هذا المقال.

أسعار الدواجن اليوم الاثنين

سنستعرض لكم في موقعنا الأخباري البديل أسعار الدواجن اليوم الأثنين الموافق 12 فبراير 2024 في مصر، وذلك وفقاً لأخر تحديث من بورصة الدواجن، حيث شهد سوق الدواجن عدم أستقرار اليوم وسيتبين لكم ذلك من خلال تلك الأسعار:

سعر الفراخ البيضاء في مصر يتراوح بين 91 الي 93 جنيهاً للكيلو

أسعار الدواجن البلدي في مصر تتراوح بين 140 الي 145 جنيهاً للكيلو

وصلت أسعار الدواجن الساسو الي مابين 110 الي 111 جنيهاً

أما أسعار الدواجن الأمهات شهدت أنخفاضاً لتصل الي 75 جنيهاً للكيلو

أما سعر البانيه قد سجل أرتفاً حيث وصل الي 220 جنيهاً للكيلو

سعر كيلو الأوراك وصل الي 100 جنيهاً

سعر كيلو الكبد والقوانص وصل الي 100 جنيهاً

سعر كيلو الأجنحة وصل الي 60 جنيهاً للكيلو

سعر البيض اليوم في مصر الاثنين

شهدت أسعار البيض أيضاً اليوم أرتفاعاً، وذلك يتزامن مع الأرتفاع في أسعار الدواجن في التعاملات الصباحية اليوم، واليك أسعار البيض اليوم: