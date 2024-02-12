الفراخ وصلت كام.. أسعار الدواجن اليوم الأثنين 12/2/2024 في الأسواق المصرية وبورصة الدواجن بكام كرتونة البيض
يبحث العديد من الأشخاص علي مواقع البحث عن أسعار الدواجن اليوم حيث شهدت أسعار الفراخ البيضاء أرتفاعاً جديداً بالبورصة، بينما أنخفضت أسعار الفراخ الأمهات ثلاثة جنيهات بالكيلو الواحد، ويهتم المصريين باسعار الفراخ بكثرة قبل قدوم شهر رمضان المبارك خاصةً، حيث أنه وجبة أفطار أساسية للصائمين في رمضان، لانها تحتوي علي الفيتامينات والبروتينات الأساسية للجسم، شهدت مصر في الفترة الأخيرة أزمةً في أسعار الفراخ والتي سنتناولها في هذا المقال.
أسعار الدواجن اليوم الاثنين
سنستعرض لكم في موقعنا الأخباري البديل أسعار الدواجن اليوم الأثنين الموافق 12 فبراير 2024 في مصر، وذلك وفقاً لأخر تحديث من بورصة الدواجن، حيث شهد سوق الدواجن عدم أستقرار اليوم وسيتبين لكم ذلك من خلال تلك الأسعار:
- سعر الفراخ البيضاء في مصر يتراوح بين 91 الي 93 جنيهاً للكيلو
- أسعار الدواجن البلدي في مصر تتراوح بين 140 الي 145 جنيهاً للكيلو
- وصلت أسعار الدواجن الساسو الي مابين 110 الي 111 جنيهاً
- أما أسعار الدواجن الأمهات شهدت أنخفاضاً لتصل الي 75 جنيهاً للكيلو
- أما سعر البانيه قد سجل أرتفاً حيث وصل الي 220 جنيهاً للكيلو
- سعر كيلو الأوراك وصل الي 100 جنيهاً
- سعر كيلو الكبد والقوانص وصل الي 100 جنيهاً
- سعر كيلو الأجنحة وصل الي 60 جنيهاً للكيلو
سعر البيض اليوم في مصر الاثنين
شهدت أسعار البيض أيضاً اليوم أرتفاعاً، وذلك يتزامن مع الأرتفاع في أسعار الدواجن في التعاملات الصباحية اليوم، واليك أسعار البيض اليوم:
- وصل سعر كرتونة البيض الأحمر الي 160 جنيهاً
- وصل سعر كرتونة البيض الأبيض الي 165 جنيهاً
- تصل كرتونة البيض الأبيض للمستهلك بسعر 170 جنيهاً.