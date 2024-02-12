10,000 دينار لمن يتوفر بهم هذه الشروط .. Link استخراج اسماء المقبولين في منحة رمضان بالجزائر 2024

أوضحت الجهات المختصة كشف اسماء المقبولين في منحة رمضان بالجزائر 2024 قبل لحظات، وذلك بعد إعلان وزارة الداخلية بفتح باب التسجيل في المنحة منذ عدة أيام، حيث تقدم الحكومة كافة أساليب الدعم التي تصب أجمعها في مصلحة المواطن الجزائري، والتي من ضمنها تلك الإعانة، فمن أجل تخفيف أعباء الحياة عن كاهل المواطن قامت بإطلاق تلك المنحة وفق باقة من الشروط والمتطلبات، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان الفضيل.

اسماء المقبولين في منحة رمضان بالجزائر 2024

كشفت وزارة الداخلية اسماء المقبولين في منحة رمضان بالجزائر 2024 خلال الأيام الماضية، حيث خصصت الوزارة أيام صرف تلك الإعانة خلال شهر رمضان المبارك، كما شددت على أسماء المقبولين التوجه إلى البلدية في حالة تغيير محل سكنهم من أجل تحديث بياناتهم لاستكمال إجراءات التسجيل وذلك منعاً للشطب من المنحة، وعلى صعيد آخر أكدت الجهات المختصة بخضوع كافة المسجلين في المنحة إلى تحقيقات ميدانية من أجل التأكد من مدى أحقيتهم وصحة البيانات التي سُجلت.

خطوات التسجيل في منحة رمضان 2024 بالجزائر

أتاحت الوزارة إمكانية التقديم في منحة رمضان إلكترونياً، وذلك من خلال المنصة الرسمية التابعة لها، كما وفرت خدمة الاستعلام عن الأسماء المشمولة بالإعانة عبر الإنترنت، ويأتي ذلك من باب التيسير والتسهيل على المواطن الجزائري، ولقد تتمثل طريقة إجراء ذلك في النقاط التالية:

التوجه إلى بوابة الأمانة العامة الخاضعة للحكومة الجزائرية.

الضغط على خانة التسجيل في منحة رمضان.

تدوين بيانات الشخص الراغب في التسجيل بشكل سليم.

رفع جميع المستندات والأوراق اللازمة.

النقر على أيقونة تسجيل الطلب.

أخيراً يرجى الانتظار من الجهات المختصة وذلك بعد فحص الملفات المقدمة.

الشروط والمستندات اللازمة للحصول على منحة رمضان 2024

وضعت وزارة التضامن الاجتماعى عدة شروط يلزم استيفاؤها في المتقدم حتى يُتاح له الاستفادة من هذه الإعانة، مع مراعاة تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت أحقيته، وجاء ذلك على النحو التالي:

حمل المتقدم الجنسية الجزائرية، مع الإقامة فيها بشكل دائم.

اعتناق الديانة الإسلامية.

عدم سبق الحكم عليه بإحدى القضايا الجنائية من قبل.

ألا يكون مسجلاً باسمه أي ممتلكات أو عقارات غالية الثمن.

عدم امتلاك أي مصدر دخل ثابت.

التمتع بالسمعة الطيبة والسلوك الحسن.

أما بالنسبة للأوراق اللازم تقديمها هي كالتالي: