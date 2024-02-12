الحق أشتري.. أسعار الذهب اليوم الأثنين 12/2/2024 بالمصنعية في جميع محلات الصاغه

يبحث العديد من الأشخاص علي محركات البحث عن أسعار الذهب اليوم الأثنين 12/2/2024، حيث أن المعدن الأصفر يشهد عدم أستقرار في سعره في أخر عشر أيام، حيث شهد أرتفاعاً سريعاً ثم أنخفاضاً سريعاً في سعره، ويهتم به الأشخاص المقبلين علي الزواج والمهتمين بالزينة، حيث أن من شروط الجواز في مصر هو أن يشتري العريس مقداراً معيناً من الذهب، وسنتناول في هذه المقالة كافة تفاصيل المعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم

شهد التعاملات الصباحية أنخفاضاً في أسعار الذهب اليوم وذلك طبقاً لتصريحات أمير رزق وهو أحد خبراء المشغولات الذهبية، حيث تراجع عيار 21 بنحو 50 جنيهاً وأنخفضت قيمة سعر الجنيه الذهب بقيمة 400 جنيهاً، واليك أسعار الذهب بكافة أنواعه اليوم في مصر:

وصل سعر الذهب عيار 24 الي 4175جنيهاً

وصل سعر الذهب عيار 21 الي 3650 جنيهاً

وصل سعر الذهب عيار 18 الي 3129 جنيهاً

وصل سعر الجنيه الذهب الي 29200 جنيهاً حيث يزن 8 جرامات

وصل سعر أوقية الذهب اليوم الي 2024 دولاراً

تبدء المصنعية من 6% لكل جرام وتزداد حسب التاجر

وصل سعر سبيكة الذهب التي تزن 100 جرام الي 6734.29 دولاراً

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار المصنعية في مصر من محل لأخر، ويتراوح سعر المصنعية للذهب ما بين 30 الي 65 جنيهاً مع مراعاة أختلاف نوع عيار الذهب وأختلاف التجار والمحافظات، حيث أن كل تلك العوامل تؤثر علي سعر المصنعية والدمغة، واليك أسعار الدمغة والمصنعية الشائعة عند أغلب التجار: