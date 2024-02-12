اقتصاد
لو ناوي تشتغل هناك أو معاك منه تعرف على.. سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 12 فبراير 2024 في البنوك والسوق السوداء .. طاير في السماء
سعر الدينار الكويتي اليوم في السوق السوداء
يحتل سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين فبراير 2024، مكانة بارزة في نتائج البحث على محرك جوجل، يأتي هذا بفعل اهتمام واسع من جانب المواطنين في مصر بالتحديثات الحالية لسعر هذه العملة يتزايد هذا الاهتمام نتيجة للارتفاع البارز في قيمة الدينار الكويتي، الذي لوحظ منذ بداية العام الحالي 2024، سنقدم لكم في هذا المقال نظرة على سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء وكذلك في البنوك الحكومية والخاصة.
سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 12 فبراير
شهدت مؤشرات البحث ارتفاعًا حول سعر الدينار الكويتي اليوم، الأحد، في السوق السوداء، نلقي نظرة على سعر الدينار الكويتي في السطور التالية، حيث جاءت قيمته في السوق الموازية كما يلي.
- قيمة 1 دينار كويتي اليوم الإثنين: حوالي 195.1 جنيه مصري.
- قيمة 5 دينار كويتي اليوم: حوالي 975.6 جنيه مصري.
- قيمة 10 دينار كويتي اليوم: حوالي 1,951.1 جنيه مصري.
- قيمة 25 دينار كويتي اليوم: حوالي 4,877.8 جنيه مصري.
- قيمة 50 دينار كويتي اليوم: حوالي 9,755.5 جنيه مصري.
- قيمة 100 دينار كويتي اليوم: حوالي 19,511.0 جنيه مصري.
- قيمة 500 دينار كويتي اليوم : حوالي 97,555.0 جنيه مصري.
- قيمة 1000 دينار كويتي اليوم : حوالي 195,110.0 جنيه مصري.
- قيمة 5000 دينار كويتي اليوم : حوالي 975,550.0 جنيه مصري.
- قيمة 10000 دينار كويتي اليوم : حوالي 1,951,100.0 جنيه مصري.
سعر الدينار الكويتي في البنوك
- في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، وصل سعر الدينار الكويتي اليوم إلى حوالي 100.28 جنيه للشراء و 100.73 جنيه للبيع.
- أما في المصرف العربي الدولي، فقد سُجّل سعر الدينار الكويتي اليوم حوالي 100.27 جنيه للشراء و 100.73 جنيه للبيع.
- وفي البنك المركزي المصري، سجل سعر الدينار الكويتي اليوم حوالي 100.20 جنيه للشراء و 100.66 جنيه للبيع.
- أما في بنك مصر، فوصل سعر الدينار الكويتي اليوم إلى حوالي 100.05 جنيه للشراء و 100.40 جنيه للبيع.