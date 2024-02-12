ظهرت الأن.. نتائج القبول الموحد في الأردن 2024 لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط من خلال الموقع الرسمي

يبحث العديد من الطلاب في الأردن عن نتائج القبول الموحد في الأردن 2024، حيث يأتي ذلك بعد الأنتهاء من أتمام الأختبارات، حيث تمثل أن تلك المرحلة هي مرحلة أنتقالية من مرحلة تعليمية الي مرحلة تعليمية أخري، حيث يريد الطلاب معرفة النتيجة لكي يقومو بمعرفة التنسيق والكليات المتاحة لهم للألتحاق بها طبقاً لمجموعهم الدراسي في هذا العام، ويجب العلم بأن تحديد الجامعة يتم طبقاً لبعض القواعد الصادرة لكل جامعة

نتائج القبول الموحد في الأردن 2024

وسنستعرض لكم في موقعنا الأخباري البديل كافة التفاصيل عن نتائج القبول الموحد في الأردن 2024 حيث أن النتيحة قد تم الأعلان عنها رسمياً، ويمكنك الحصول عليها من خلال أتباع بعض الخطوات البسيطة الأتية:

تقوم بالتوجه الي الصفحة الرسمية لمجلس التعليم العالي ونتوجه الي وحدة التنسيق الموحد يمكنك التوجه مباشرةً من خلال الضغط هنا.

نقوم بالضغط علي الأطلاع علي النتيجة بالصفحة الرئيسية

نقوم بأدخال المعلومات المطلوبة مثل رقم جلوس الطالب

سيطلب منك تسجيل الرقم الخاص بالبطاقة الوطنية لولي الأمر واسم الطالب بالكامل نقوم بأدخالهم

نضغط علي متابعة ثم نختار أيقونة ظهور

ستلاحظ عرض النتيجة مباشرةً

معدلات الألتحاق بالجامعات المختلفة

بعد أطلاع الطلاب علي النتائج التوجيهية ينتظر الطلاب معرفة معدلات الألتحاق بالجامعات المختلفة، وهي معدلات تختلف من جامعة لأخري حيث أن: