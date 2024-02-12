حمل الانpdf.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 جميع المحافظات عبر منصة مظلتي والرعاية الاجتماعية

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي خلال الأيام الماضية، حيث أعلنت الوزارة عن انتهاء جميع إجراءات مراجعة وفحص الطلبات التي تم تقديمها من قِبل اللجنة المختصة، كما أطلقت الوزارة في الآونة الأخيرة مجموعة من البرامج التنموية التي تهدف إلى تحسين معيشة المواطن ومنحه حياة أفضل وأكثر آدمية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

أتاحت الجهات المعنية المتمثلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 إلكترونياً، وذلك يأتي في إطار التسهيلات والتيسيرات التي تقدمها الدولة لشعبها، وبناءً على ما صرحته الهيئة المختصة فإن البرنامج يشمل 2 مليون و150 ألف أسرة محدودة الدخل تقريباً، فبالتزامن مع ارتفاع الأسعار وغلاء السلع قامت الوزارة بطرح برنامج الرعاية الاجتماعية الذي يعمل على خدمة المواطن الفقير وذلك مع باقة من الشروط يلزم توافرها في المتقدم لكي يتاح له الانتفاع منها.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق

ليس من الصعب الاستفسار عن الأسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية 2024، فلقد حرصت الوزارة على إتاحة منصة إلكترونية يتم من خلالها ذلك، وتتمثل طريقة إتمام ذلك في العناصر الآتية:

الانتقال إلى منصة مظلتي الالكترونية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

إدخال البيانات الخاصة بالمستعلم في الحقول المخصصة لها.

تحديد اسم المحافظة التي ينتمي المستعلم لها.

اختيار الوجبة المراد الاستعلام عنها.

الضغط على خانة الاستعلام عن النتيجة.

الانتظار لحين ظهور نتيجة الطلب على الشاشة.

يمكن تحميل الكشف من خلال النقر على أيقونة طباعة.

شروط الحصول على منحة الرعاية الاجتماعية بالعراق

وفقاً لما أقرته الوزارة فلقد جاءت شروط الحصول على إعانة الرعاية الاجتماعية على الشكل التالي: