لا تروح ولاتيجي.. رابط تفعيل بطاقة التموين 2024 بالرقم القومي عبر بوابة مصر الرقمية digital.gov.eg

يبحث الكثير من الأشخاص عن رابط تفعيل بطاقة التموين 2024 من أجل صرف الخبز والتموين بكل سهولة من خلالها، حيث اتاحت بوابة نصر الرقمية هذه الخدمة لمواطنيها بالإضافة إلى العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى كما يمكن من خلال رقم الهاتف الخاص بك تفعيل بطاقة التموين بعد توقفها من أجل استمرار عملية الصرف والاستفادة من الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية لمواطنيها.

رابط تفعيل بطاقة التموين 2024

يمكننا معرفة رابط تفعيل بطاقة التموين 2024 وطريقة تفعيلها عن طريق اتباع الخطوات البسيطة الآتية

لتفعيل بطاقة التموين إلكترونيا لابد من الذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص ببوابة مصر الرقمية وذلك من خلال زيارة هذا الرابط https://digital.gov.eg/

أختر بعدها كلمة خدمة التموين من الخيارات المعروضة في القائمة الرئيسية ومن ثم اختر كلمة تفعيل بطاقة التموين.

أنشأ حساب في بوابة مصر الرقمية عن طريق إدخال كافة البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها بشكل صحيح.

عند الانتهاء من إدخال البيانات المطلوبة أدخل بيانات البطاقة والمستفيد منها.

قم بالموافقة على الشروط والأحكام بعد الإطلاع عليها قم اضغط على كلمة التالي.

سوف يتم إرسال رسالة نصية إليك في الحال بها كود تفعيل البطاقة الخاصة بك

طريقة تفعيل بطاقة التموين برقم الموبايل

هناك العديد من الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل تفعيل بطاقة التموين برقم الموبايل الخاص بك وهذه الخطوات تكون كالآتي