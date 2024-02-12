شاهد مجاناً.. جميع القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك القادمة في كأس مصر 2024 على النايل سات بجودة عالية HD

يبحث العديد من عشاق ومحبي رياضة كرة القدم المصرية عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك القادمة في كأس مصر والذي يعد لقاء القمة بالنسبة للمصريين، حيث أن الناديين لهم قاعدة جماهيرية كبيرة في مصر والوطن العربي، ويمثل لقاء القمة في مصر، وهذا اللقاء ياتي ضمن مباريات بطولة كأس مصر بعد أن تغير موعد المباراة من 13 مارس 2024 الي يوم 8 مارس القادم، وسيلعب الناديين في شهر رمضان المبارك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة علي أحد ملاعب السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك القادمة في كأس مصر

سنستعرض لكم في موقعنا الأخباري البديل القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك القادمة في كأس مصر حيث أستعدت قناة أون تايم سبورت المصرية لنقل اللقاء المرتقب من الجميع، كما حصلت أيضاً قناة أبو ظبي الرياضية علي حقوق بث المباراة، واليكم تردد القنوات الناقلة للمباراة:

نقوم بالضغط علي زر القائمة بالريموت الخاص بجهاز الأستقبال

نقوم بأختيار قائمة الترددات ثم نقوم بأختيار أضافة تردد جديد

نقوم بأدخال التردد الخاص بقناة أون تايم سبورت 11861

نقوم بكتابة معدل الترميز وهو 27500 ونختار القطبية راسي ومعدل تصحيح الخطأ هو 5/6

أو نكتب تردد قناة أبوظبي الرياضية علي النايل سات وهو 12091

نكتب معدل الترميز 27500 والأستقطاب عمودي ومعامل تصحيح الخطأ هو 5/6

نقوم بأختيار بحث وننتظر حتي يتم تنزيل القنوات

ملخص نسخة كأس مصر

شهدت كأس هذه النسخة مشاركة 32 نادي مصري ، وشهدت أثارة قوية حيث أستطاع نادي الزمالك التغلب علي نادي الأهرام في نصف النهائي وكذلك تغلب النادي الأهلي علي نادي انبي في الدور نصف النهائي واليك ملخص الدور ربع النهائي: