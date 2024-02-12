مبروكـ.. تحميل pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة2024 عبر منصة مظلتي

يتسأل أغلبية المواطنين في الآونة الأخيرة عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وذلك لمعرفة النتائج وهل ظفروا بالإستفادة منها أم لا، حيث يتم التعرف على النتائج من خلال منصة مظلتي، أو يمكن أيضا من خلال موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، فتبذل الوزارة قصارى جهدها للتأكد بدقة من كافة الطلبات قبل إعلانها، حيث يتم تحديد المشمولين بالرعاية، من خلال الإعتماد على بيانات الفقر والبحث الاجتماعي بشكل سنوي، عن طريق إستمارة خاصة وضعتها الحكومة.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يمكن الحصول على كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، باتباع الخطوات التالية:

أولا يتم زيارة منصة مظلتي الإلكترونية.

ثانيا يتم الانتقال إلى قسم برنامج الرعاية الاجتماعية.

ومن ثم يتم تحديد اختيار قوائم الأسماء المستفيدة في برنامج الرعاية الاجتماعية.

وبعد ذلك يتم إدخال الاسم الثلاثي ورقم الهوية الوطنية الخاصين بالمتقدم.

وفي النهاية يتم الضغط على استعلام، ليتم عرض نتائج البحث عن الأسماء المستفيدة من برنامج الرعاية الاجتماعية في دولة العراق.

الفئات المشمولة بقانون الرعاية الاجتماعية

تقوم الخدمة بشمولية الأسر والأفراد الذين يعانون من الفقر في دولة العراق، بالإضافة إلي مواطني الدول الأخرى المقيمين في العراق إقامة دائمة و قانونية: