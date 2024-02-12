اي خدمة.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 لجميع الموظفين الحكومية بالزياده الجديدة

كشفت وزارة المالية المصرية موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 للعاملين بالجهات الإدارية قبل عدة أيام، حيث أعلنت عبر بيانها السابق أنه سيتم إيداع جميع المستحقات المالية خلال الأيام القادمة بأماكن الصرف، على أن تستمر مدة الصرف 5 أيام متتالية كالمعتاد، وبشكل رسمي تم الإعلان عن زيادة رواتب العاملين بالقطاع الحكومي بنسبة 50%، وذلك بدءاً من الشهر القادم.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

بناءً على ما أقرته الوزارة فإن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 يبدأ من 21 فبراير وينتهي في 27 من ذات الشهر، حيث وضعت الهيئة المختصة جدول زمني يتم وفقه صرف الرواتب الشهرية للموظفين وكذلك المعاشات لكبار السن، ويأتي ذلك من أجل السلامة والحفاظ على المواطنين وتجنباً للازدحام والتكدس الشديد، وعلى صعيد آخر قام رئيس الجمهورية بالكشف عن حزمة من الإجراءات الاجتماعية تخدم المواطن المصري وتساعده على مواجهة أزمة غلاء الأسعار، وعلى أن يتم تنفيذها انطلاقاً من شهر مارس المقبل.

جدول زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة 2024

طبقاً للتوجيهات الرئاسية فإن جدول زيادة الموظفين بالجهات الإدارية بكافة محافظات الجمهورية جاء على النحو التالي: