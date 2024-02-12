اي خدمة.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 لجميع الموظفين الحكومية بالزياده الجديدة
كشفت وزارة المالية المصرية موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 للعاملين بالجهات الإدارية قبل عدة أيام، حيث أعلنت عبر بيانها السابق أنه سيتم إيداع جميع المستحقات المالية خلال الأيام القادمة بأماكن الصرف، على أن تستمر مدة الصرف 5 أيام متتالية كالمعتاد، وبشكل رسمي تم الإعلان عن زيادة رواتب العاملين بالقطاع الحكومي بنسبة 50%، وذلك بدءاً من الشهر القادم.
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024
بناءً على ما أقرته الوزارة فإن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 يبدأ من 21 فبراير وينتهي في 27 من ذات الشهر، حيث وضعت الهيئة المختصة جدول زمني يتم وفقه صرف الرواتب الشهرية للموظفين وكذلك المعاشات لكبار السن، ويأتي ذلك من أجل السلامة والحفاظ على المواطنين وتجنباً للازدحام والتكدس الشديد، وعلى صعيد آخر قام رئيس الجمهورية بالكشف عن حزمة من الإجراءات الاجتماعية تخدم المواطن المصري وتساعده على مواجهة أزمة غلاء الأسعار، وعلى أن يتم تنفيذها انطلاقاً من شهر مارس المقبل.
جدول زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة 2024
طبقاً للتوجيهات الرئاسية فإن جدول زيادة الموظفين بالجهات الإدارية بكافة محافظات الجمهورية جاء على النحو التالي:
- يتقاضى موظف الدرجة السادسة أو ما يعادلها نحو 6 آلاف جنيه شهرياً.
- يبلغ راتب العامل بالقطاع الحكومي في الدرجة الوظيفية الخامسة 6500 ألف جنيه في الشهر.
- يصل راتب الموظف الحكومي بالدرجة الرابعة شهرياً إلى 7 آلاف جنيه.
- أما بالنسبة لمن هم بالدرجة الثالثة يصل راتبهم الشهري إلى 7500 ألف جنيه.
- كذلك يبلغ راتب العامل بالدرجة الثانية إلى 8 آلاف جنيه شهرياً.
- بينما يتقاضى مَن هم بالدرجة الأولى أو ما يعادلها راتب نحو 8.200 ألف جنيه شهرياً.
- يصل راتب مدير العام شهرياً إلى 9.200 آلاف جنيها.
- أما مَن هم بالدرجة العليا يبلغ راتبهم الشهري نحو 9200 ألف جنيه.