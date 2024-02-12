نتائجنا بالرقم الامتحاني.. نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 العراق عموم المحافظات

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 ترتفع عملية البحث عنها بشكل غير طبيعي وهذا لعدم ظهورها في أي محافظات حتى الآن، وكان من المتوقع أن تعلن محافظة بغداد عن ظهور النتيجة خلال الساعات الماضية لأنها من أوائل المحافظات التي تعتمد نتائج الطلاب، لكن هناك أسباب كثيرة وراء عدم إعلان النتائج حتى الآن والسبب الأساسية هو ارتفع تسجيل نسب حضور الطلاب من الصف الثالث المتوسط لاختبارات الدور الأول.

خلال السنوات الأخيرة كان أولياء الأمور يشعرون بالقلق على ابنائهم بسبب فيروس كورونا خوفاً من الإصابة وقدم الكثير من اللاب الإعتذار عن الحضور لحين تحسن الأوضاع، لكن العام الدراسي الجاري 2024 شهد استقرار وهدوء ملحوظ وتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية طوال فترة الامتحانات، واليوم ننشر لكم موعد نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024.

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024

أخبار سارة وسعيدة على طلاب الثالث المتوسط وأولياء الأمور، حيث كشفت المصادر التعليمية عن اقتراب انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات لامتحانات الدور الأول لعموم المحافظات، حيث تستغرق فترة التصحيح ما بين عشرة أيام وحتى خمسة عشر يوم، وبعد الأنتهاء يتم اعتماد النتائج والإعلان عنها في أقرب ممكن خلال الساعات القليلة القادمة ومن المتوقع قبل نهاية هذا الأسبوع.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط العراق

وفرت وزارة التربية والتعليم العراقية تحت إشراف السيد الوزير إبراهيم نامس الجبوري رابط إلكتروني من أجل الاستعلام عن نتائج الاختبارات الدور الأول والثاني والثالث لتوفير الكثير من الوقت والمجهود على الطلاب، ويمكن أن تظهر النتائج للفصل الدراسي الأول في أي لحظة ومعرفتها عليكم اتباع ما يلي: