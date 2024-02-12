بكام دلوقتي.. اسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة اليوم الأثنين 12/2/2024 في جميع الاسواق والمحلات

يبحث العديد من الأشخاص علي مواقع البحث عن اسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة والتي شهدت أرتفاعاً اليوم، بعد أن رفعت شركة فيليب موريس في مصر أسعار السجائر بنسبة وصلت الي 18% علي جميع منتجاتها من التبغ والسجائر، وعليه قد قام التجار برفع أسعار السجائر بجميع أنواعها وبالأخص النوع Mert والذي يعد أكثر الأنواع تداولاً بين الأشخاص، حيث وصلت سعر العبوة الي 85 جنيهاً، والتي كان سعرها 74 جنيهاً في شهر نوفمبر السابق بزيادة وصلت الي 14% تقريباً

اسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة

سنستعرض لكم في موقعنا الأخباري البديل اسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة اليوم، بعد أن قامت الشركات برفع أسعارها في مصر واليك التسعيرة الجديدة:

قد زاردت أسعار سجائر مارلبورو لتصل الي 79 جنيهاً والتي كانت 69 جنيهاً في نوفمبر

قد زاردت أسعار سجائر مارلبورو كرافتد لتصل الي 69 جنيهاً والتي كانت 59 جنيهاً في نوفمبر

قد زاردت أسعار سجائر أل أم أند لتصل الي 59 جنيهاً والتي كانت 50 جنيهاً في نوفمبر

قد زاردت أسعار عبوات التبغ المسخن لتصل الي 64 جنيهاً والتي كانت 56 جنيهاً في نوفمبر

أسعار السجائر في الشرقية للدخان

قامت أيضاً شركة الشرقية للدخان برفع أسعار السجائر في 9 نوفمبر الماضي وذلك طبقاً لقانون ضريبة القيمة المضافة التي أقرها مجلس النواب واليك الأسعار الجديدة: