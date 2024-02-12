إليكم تردد قناة قطر اليوم الجديد بآخر تحديث (2024) على القمر الصناعي سهيل سات

تتميز قناة قطر اليوم الجديدة والتي تبث عبر سهيل سات، بمجموعة متنوعة من البرامج التي تشمل جميع جوانب الحياة، تعد هذه القناة واحدة من القنوات البارزة والمعروفة في قطر، حيث تحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة في الدولة وفي مختلف مناطق الوطن العربي، سنقدم لكم في هذا المقال معلومات شاملة حول هذه القناة، بالإضافة إلى تفاصيل ترددها الجديد وكيفية استقبالها.

لمحة عن قناة قطر اليوم وبرامجها المتنوعة

تقدم قناة قطر اليوم محتوى متنوع يشمل جميع المجالات، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج بما في ذلك الدراما والأفلام، تسعى القناة لتلبية احتياجات المشاهدين في الوطن العربي بشكل عام، واحتياجات المواطن القطري بشكل خاص، كما تولي اهتماماً خاصاً بعرض البرامج التي تعزز الوعي لدى المشاهدين.

طريقة تثبيت تردد قناة قطر اليوم الجديد على جهاز الاستقبال

لضبط تردد قناة قطر اليوم الجديد على جهاز الاستقبال، يمكن اتباع سلسلة من التعليمات البسيطة باستخدام جهاز التحكم عن بعد كما يلي:

عليك الضغط على القائمة باستخدام جهاز التحكم عن بعد، وبعددها حدد خيار الإعدادات اليدوية اختر القمر الصناعي سهيل سات عليك الآن أن تدخل التردد الخاص بقناة قطر اليوم “10730” أدخل معدل الترميز “30000” ومعامل تصحيح الخطأ “3\4” حدد الاستقطاب “أفقي” انقر على كلمة “بحث”، ستظهر القناة باسم Qatar Today TV في قائمة قنوات التلفاز انقر على كلمة “حفظ” لتثبيت القناة

يمكن تثبيت قناة قطر اليوم على كل الأجهزة باستخدام نفس الخطوات المذكورة.