“لقاء القمة” موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في كأس مصر وجميع القنوات المفتوحه الناقله بجودة عالية hd

حدد اتحاد الكرة المصرية موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في كأس مصر للنسخة 2022/2023، حيث تعتبر هذه المباراة واحدة من أهم المباريات المصرية التي ستلعب خلال الأيام القادمة في 13 مارس 2024، حيث تنطلق صافرة الحكم في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة 9 مساءً بتوقيت مكة، ومن المتوقع أن تستضيف المملكة العربية السعودية المباراة الحاسمة لبطل كأس مصر، وذلك بناءً على ماتم تداوله مؤخراً.

موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في كأس مصر

يرتقب الشعب المصري والوطن العربي بأكمله حلول موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في كأس مصر بفارغ الصبر وبكل حماس، حيث يستعد الفريقان لخوض المباراة من أجل التتويج ببطل كأس مصر للنسخة الحديثة، والتي ستقام في 13 مارس المقبل في رمضان في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر وعند تمام الساعة التاسعة حسب توقيت السعودية، والتي من المنتظر إقامتها على الأراضي السعودية، إلا أن اتحاد الكرة المصرية لم يؤكد ذلك حتى الآن، ولقد كان من المفترض أن تُلعب المباراة منذ فترة طويلة إلا أنه تم تأجيلها بسبب مشاركة المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وعقب هزيمته تم تحديد موعدها.

القنوات الناقلة لمباراة بطولة كأس مصر

يستعد عشاق الكرة الساحرة المستديرة لمشاهدة مباراة الديربي الأهلي والزمالك من خلال ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بهم على إحدى ترددات القنوات الناقلة للمباراة، حيث أعلنت إدارة شبكة قنوات أون سبورت عن شرائها حقوق بث المباراة حصرياً، وفيما يلي الترددات:

تردد قناة أون تايم سبورت عبر النايل سات.

التردد : 11861.

: 11861. معدل الترميز : 27500.

: 27500. معامل الاستقطاب : رأسي.

: رأسي. معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

: 5/6. القمر الصناعي : نايل سات.

: نايل سات. الجودة: HD.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية