ثبت الان.. تردد قناة كراميش 2024 karameesh على النايل سات بأقوى إشارة hd
تسعى معظم الأمهات في الوقت الحالي بتوفير محتوى تلفزيوني ممتع ومفيد لأطفالهم، وأغلبهن يبحثن عن ترددات لقنوات الأطفال الهادفة، والتي منها تردد قناة كراميش 2024، حيث أن القناة حازت على نيل إعجاب الكثير من المشاهدين، لتميزها بعرض المحتوى العربي الترفيهي الهادف الذي يتناسب مع جميع الأعمار بداية من الأطفال قبل سن التعليم من نحو عامين تقريبا، وحتى المراهقين في عمر إثانى عشر عاما، بالإضافة إلي البالغين كذلك، فتقدم محتوى هادف يساعد على تنمية مهارات الأطفال وتعزيز القيم الإيجابية لديهم، والرقي في التعامل مع الأخرين، بالإضافة إلي الأخلاقيات الإيجابية الأخرى.
تردد قناة كراميش 2024
يمكن الحصول على تردد قناة كراميش 2024 بكل سهولة للإستمتاع بمشاهدة محتواها الرائع، والذي يتمثل في النقاط التالية:
- تردد قناة كراميش 2024 على نايل سات
- التردد: 11429.
- معامل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
- الاستقطاب: عمودي (V).
- تردد قناة كراميش 2024 عرب سات
- التردد: 11390.
- معامل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
- الاستقطاب: عمودي (V).
قائمة محتوى تردد قناة كراميش
تضم القناة باقة متميزة من الأغاني الترفيهية التي تبثها بشكل مباشر، بدون انقطاع وبجودة عالية، وتضم هذه الباقة :
- تبث القناة أغنية نطنط والتي تقدمها ريتال العبدلله.
- أغنية خطة والتي يقدمها بدي غيب، وبيسان صيام.
- بالإضافة إلي أغنية يا احفادي وسيم عواد
- وكذلك أغنية وين الساعة.
- كما تعرض أغنية سوسو غلطت يا حرام.
- بجانب هذا أغنية يا شرطي.
- كما تقوم بعرض أغنية لازم نحكي بسم الله بدون إيقاع.
- وهناك أنشودة حنانة انشاد حنان الطرايرة وبشرى.
- بالإضافة إلي أغنية مين أكل الإندومي.
- وكذلك أغنية دق دق مين عالباب.
- وأيضا أغنية مدلل.
- ومن ثم أغنية سوسو ضاعت من ماما.
- وتعرض القناة أغنية ياعيني واوا.