الأولى في العراق.. ثبت تردد قناة الرافدين العراقية الجديد بآخر تحديث (2024) على القمر الصناعي نايل سات

تعتبر قناة الرافدين الجديدة المذاعة عبر النايل سات، من القنوات الإخبارية والسياسية الرائدة في العراق، حيث تسعى جاهدة لاستعادة ثقة الشعب العراقي من خلال تركيزها على الشؤون الاقتصادية والسياسية للبلاد في برامجها التلفزيونية، تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج الثقافية والاقتصادية والرياضية والتعليمية، فضائية الرافدين تعد منصة للحقيقة بحيادية، تنقل بثاً مباشراً مجانياً على مدار اليوم من العراق، حيث تحظى بجماهيرية واسعة في الوطن العربي، خاصة عند الشعب العراقي.

لمحة عن قناة الرافدين العراقية وبرامجها المتنوعة

تم إطلاق قناة الرافدين من مكتبها في بغداد في شهر أكتوبر 2006 بعد فترة دراسة استمرت ثلاث سنوات قبل بثها، تعتبر هذه القناة العراقية منصة مهمة تهتم بشؤون الشعب العراقي، حيث تناقش قضايا مهمة وتطرح مشاكل وحلول من خلال برامجها المتنوعة، وكانت تدعو قناة الرافدين من خلال برامجها إلى سيادة واستقلال العراق، وتسعى لتعزيز الوحدة والترابط بين أفراد الشعب العراقي، كما تسعى لإعادة بناء العراق كدولة قوية ولإعادة لها مجدها وهويتها الخاصة.

طريقة تثبيت تردد قناة الرافدين الجديد على جهاز الاستقبال

لضبط تردد قناة الرافدين الجديد على جهاز الاستقبال، يمكن اتباع سلسلة من التعليمات البسيطة باستخدام جهاز التحكم عن بعد كما يلي:

عليك الضغط على القائمة باستخدام جهاز التحكم عن بعد، وبعددها قم بتحديد خيار الإعدادات اليدوية اختر القمر الصناعي نايل سات عليك الآن أن تقوم بإدخال التردد الخاص بقناة الرافدين “10727” أدخل معدل الترميز “27500” ومعامل تصحيح الخطأ “7\8” حدد الاستقطاب “أفقي” انقر على كلمة “بحث”، ستظهر القناة باسم Al Rafiden TV في قائمة قنوات التلفزيون انقر على كلمة “حفظ” لتثبيت العملية

يمكن تثبيت قناة الرافدين على كل الأجهزة باستخدام نفس الخطوات المذكورة أعلاه.