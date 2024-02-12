سوف اسمك معاهم ولا لاء.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة 2024 عبر مظلتي PDF للرجال والنساء

يترقب المواطنين إعلان أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة 2024 التي لم تظهر حتى الآن وطالت فترة انتظارها عن باقي الدفعات السابقة، وزارة الحماية الاجتماعية العراقية تقدم مجموعة كبيرة من الخدمات تستهدف منها الفئات البسيطة والمتعففة التي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق كونها ضمن فئات أولى الرعاية

مع تطور منظومة دعم الرعاية أصبحت دائرة الخدمات تتسع أكثر وأكثر وهذا ما يجعل الظروف المعيشية للأسر الفقيرة تتحسن بشكل تدريجي يتم القضاء على الفقر والجوع بجميع محافظات العراق، وهذا هو هدف الوزارة من البداية ودورها الكبير في المجتمع، تم صرف عدة دفعات سابقة لأكبر عدد من المواطنين، وحسب تصريحات أحمد الأسدي وزير العمل أن عام 2023 وصل عدد المستفيدين من الرعاية الاجتماعية نحو 900 ألف مواطن، واليوم نقدم لحضراتكم خطوات معرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة 2024.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة 2024

خدمات صحية وغذائية وعلاجية ومالية تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للآلاف من الأسر العراقية وتسعى جاهداً من أجل تلبية مطالبهم ورفع العبء عنهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها بسبب التدهور الاقتصادي التي تسبب في ارتفاع الأسعار، وهذا ما يزيد من شعور المواطنين بالقلق ويأملون أن يتم الإعلان عن كشوفات اسماء المشمولين في أي لحظة وخاصةً بأنهم بحاجة شديدة للمال تزامناً مع اقتراب شهر رمضان، وحسب مصادر الوزارة أن الشمول يكون للرجال والنساء بعدد لا يقل عن 70 الف.

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