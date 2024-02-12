تردد القنوات
نزلها لطفلك بضغطة واحدة،.. حمل ترددات قنوات الأطفال الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات
تعتبر قنوات الأطفال من أهم القنوات الفضائية التي أخذت شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة، نظرًا للمحتوى المميز التي تقوم القنوات التلفزيونية بنقله لشريحة كبيرة إلى الأطفال، حتى أن العديد منهم يرغبون في معرفة الترددات الخاصة بجميع القنوات الناقلة لهذا المحتوى، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.
تردد قنوات الأطفال 2024 الجديدة
يمكن التعرف على جميع الترددات الخاصة بقنوات الأطفال، وفقًا لما يلي:-
- التردد الخاص بقناة وناسة إلى 11559.
- بينما معدل الترميز يكون 27500.
- استقطاب القناة هو عمودي.
تردد قناة كوجي أطفال 2024 الجديد
ويسهل القيام بمعرفة التردد الخاص بقنوات الأطفال، ومن بينها قناة كوجي أطفال، وفقًا للأتي:-
- التردد الخاص بقناة كوجي 11096.
- معدل الترميز يكون 27500.
- القمر الصناعي هو النايل سات.
تردد قناة سمسم اطفال 2024 الجديد
- التردد الخاص بقناة سمسم أطفال الجيد هو 11334.
- معامل الترميز الخاص بالقناة يكون 27500.
- استقطاب القناة هو أفقي.
- القمر الصناعي يكون النايل سات.
تردد قناة أجيال أطفال 2024
ومن السهل إمكانية استقبال قناة أجيال اطفال الجديدة 2024، كما يلي:-
- التردد الجديد للقناة يكون 12149.
- معامل الترميز هو 27500.
- استقطاب القناة هو أفقي.
تردد قناة طيور الجنة أطفال 2024
- التردد الخاص بقناة طيور الجنة 11391.
- معامل الترميز هو 27500.
- استقطاب القناة هو أفقي.
تردد قناة بيبي كيدز 2024
- التردد هو 11393.
- معامل الترميز هو 27500.
- استقطاب القناة هو رأسي.
- القمر الصناعي للقناة هو النايل سات.