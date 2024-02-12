شروط التقديم في الرعاية الاجتماعية 2024 في العراق ومتى إعلان أسماء الوجبة السابعة عبر منصة مظلتي

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، يتساءل العديد من المواطنين عن الأسماء الخاصة بالرعاية الاجتماعية الذين قد تم الإعلان عنهم في الوجبة الأخيرة، حيث أن هذه الأسماء قد تم مراجعتها جيدًا من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الخاصة بالعراق، حيث أن هذه الوجبة الأخيرة قد قامت بتغطية أكثر من 2 مليون أسرة، فسنتعرف في هذا المقال عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

لكي يتم التعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة يجب أن يتم التعرف على طريقة الاستعلام عن هذه الوجبة، حيث يجب أن يتم إتباع الخطوات التالية لكي يتم التعرف على هذه الأسماء:

يجب أولًا أن يتم الدخول على منصة مظلتي.

يجب أن يتم تسجيل الدخول على هذه المنصة من قبل المستخدم.

يتم تحديد القسم المُراد وهو قسم الرعاية الاجتماعية.

يتم بعد ذلك تحديد الكشوفات الخاصة بالأشخاص الذين قد قاموا بالتقديم على الوجبة الأخيرة.

يتم اختيار الأيفوة الخاصة بالدفعة السادسة.

يتم كتابة جميع البيانات الخاصة بالمتقدمين في الوجبة الأخيرة للحصول على الرعاية الاجتماعية.

يتم بعد ذلك الضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلام والنظر ما إذا كان الأسم المتقدم من ضمن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية أم لا في الوجبة الأخيرة.

شروط التقديم في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

هناك بعض الشروط الخاصة التي يجب توفيرها لكي يستطيع المواطن التقديم في الرعاية الاجتماعية، فمن ضمن تلك الشروط: