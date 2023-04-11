من المنتظر عرض الحلقة 51 من مسلسل ألب أرسلان في يوم الاثنين الموافق 10 أبريل/نيسان 2023، يترقب جميع محبي مسلسل ألب ارسلان وصول الحلقة 51، حيث ازدادت الطلبات على طريقة مشاهدة مسلسل ألب ارسلان الحلقة 51 مترجمة كامله HD، بعد عرض إعلان الحلقة، تم ذكر أن مسلسل “ألب أرسلان” هو مسلسل تركي تاريخي يتمثَّل بطولته في الممثِّل التركي باريش أردوتش.

مشاهدة مسلسل ألب ارسلان الحلقة 51 مترجمة كامله HD

يمكن الوصول إلى رابط للحلقة 51 من مسلسل ألب ارسلان مترجمة، ومن المتوقع عرضها على موقع قصة عشق يوم الإثنين، بالإضافة إلى ذلك، أقدم لكم الرابط المتعلق بمسلسل ألب أرسلان الحلقة 51 على موقع برستيج، والذي يبدأ بتعيين حسن وزيرًا للدولة من قبل السلطان ألب أرسلان، مع إطلاق لقب نظام الملك عليه.

موعد عرض مسلسل ألب أرسلان مترجم

سيتم عرض المسلسل التركي “الباسل أرسلان” يوم الاثنين في تمام الساعة التاسعة مساءً حسب التوقيت المحلي في القاهرة، والعاشرة مساءً حسب التوقيت السعودي، على قناة TRT التركية.

يتم عرض مسلسل ألب أرسلان كل يوم ثلاثاء في الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 8:30 مساءً بتوقيت السعودية، على قنوات التلفزيون الأردنية والجزائرية التي تحمل اسم قناة اليرموك والفجر على التوالي.

القنوات الناقلة لمسلسل آلب ارسلان

تنقل مسلسل ألب أرسلان الموسم الثاني عبر قنوات معينة، وهي القناة التركية TRT، وقناة الفجر الجزائرية، وذلك على التردد المحدد

تردد قناة TRT التركية الناقلة لمسلسل ألب أرسلان

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11316.

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات