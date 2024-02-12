“قبل رمضان ولا لا” موعد صرف معاشات شهر مارس بعد الزيادة 2024 ومن هم مستحقي المعاش

موعد صرف معاشات شهر مارس بعد الزيادة، هناك العديد من المواطنين المتقاعدين الذين يتساءلون عن موعد صرف المعاشات الخاصة بشهر مارس القادم، حيث أن معاش هذا الشهر مختلف عن باقي الشهور، فقد تم الإعلان عن الزيادة التي سيتم تطبيقها على تلك المعاشات ابتداءً من هذا الشهر، فسنتعرف في هذا المقال على الموعد الخاص بصرف هذه المعاشات لجميع المواطنين وما هي نسب الزيادة التي قد تم تطبيقها.

موعد صرف معاشات شهر مارس بعد الزيادة

هناك الكثير من القرارات المميزة التي قد تم الإعلان عنها الفترة الأخيرة، ومن ضمن تلك القرارات هي قرار زيادة نسبة المعاشات بداية من شهر مارس، فلهذا يتم التساؤل عن موعد صرف معاشات شهر مارس بعد الزيادة، حيث أنه ابتداءً من هذا الشهر سيزيد معاش جميع المواطنين عن السابق، كما أنه سيتم أيضًا تبكير الموعد الخاص بصرف تلك المعاشات، حيث أن هذا التبكير يرجع إلى شهر رمضان المُبارك، فيتم صرف تلك المعاشات في يوم 21 من شهر مارس القادم من العام الجديد 2024 م، وسيتم استمرار صرف تلك المعاشات لمدة 6 أيام.

زيادة مرتبات المعاشات في شهر مارس

قد تم الإعلان أيضًا عن الزيادة التي قد إضافتها إلى المرتبات الخاصة بالموظفين وأيضًا المرتبات الخاصة بالمعاشات، حيث أصبح الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه بعدما كان 4000 جنيه، وهذه الزيادة تكون كالآتي: