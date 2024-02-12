جهز مستنداتك.. حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل.. الأسعار والشروط المطلوبة

حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وهذا ما يتساءل عنه الكثير من المواطنين على مستوى الجمهورية خلال هذه الفترة، حيث تعتبر الوحدات السكنية الذي يقدمها الإسكان الاجتماعي تكون بأسعار مخفضة تناسب الفئات البسيطة من محدودي الدخل، كما كشفت الإسكان عن ضوابط ومعايير الاستحقاق من الوحدات السكنية للإيجار، لأن الهدف الرئيسي هو توفير معيشة طبية للفئات البسيطة التي لا تستطيع شراء وحدة سكنية أو إيجار شقة في أحدى المناطق بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات

حيث أعلنت الإسكان الاجتماعي خلال الساعات الماضية عن استعدادها الكامل لبدء طرح نحو 1000 وحدة سكنية جديدة في مدن ومحافظات مختلفة على مستوى الجمهورية، واليوم عبر التقرير التالي نوضح لكم كيفية حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.

حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

الالف من المواطنين من جميع محافظات مصر يبحثون بشكل كبير عن موعد وخطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعى الجديدة، على أمل أن يحالفهم الحظ للاستفادة من وحدة سكنية في ظل ارتفاع الشقق، تسعى الحكومة بكل جهد كي تخفف العبء الزائد عن الأسر لأن الوحدات التي يحصلون عليها تكون بأقساط ودفع أقل مقدم وفقاً للضوابط والشروط المعلن عنها، وحسب تصريحات وزارة الإسكان أن الوحدات الجديدة التي يتم طرحها تكون في 9 مناطق مختلفة ، ويتم البدء في تسليم الشقق في شهر مارس المقبل 2024 وتتراوح مساحات الشقق السكنية ما بين 75 وحتى 90 متر مربع، مما يبدأ أسعار الوحدات من 180 ألف جنيه فما فوق حسب المساحة.

شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي 2024