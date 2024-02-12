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اعرف انت منهم ولا لا.. كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي
نقدم لكم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، حيث تسعى الحكومة العراقية إلى دعم مواطنيها وبخاصة المتعثرين وذوي الدخل منهم، وذلك كي يحيوا حياة كريمة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عن الأسماء التي تم قبولها للحصول على هذا الدعم الوجبة الأخيرة من خلال منصة مظلتي، ومن خلال هذا المقال سنلقي الضوء على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.
أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024
يمكن للمواطنين الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 من خلال منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، ويمكن الاستعلام عن هذه الأسماء من خلال اتباع الخطوات التالية:
- قم بالتوجه إلكترونيًا إلى منصة مظلتي من هنا.
- توجه بعد ذلك إلى قسم الرعاية الاجتماعية.
- قم بالنقر على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.
- اضغط على الوجبة الأخيرة.
- أدخل البيانات المطلوبة منك بدقة في الحقول المخصصة لها.
- انقر على زر تحميل.
- انتظر قليلًا وسوف يتم تحميل الملف على هاتفك الجوال بصيغة pdf.
- افتح الملف وابحث عن الاسم الرباعي.
ما هي شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية
حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية شروطًا للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية وهي على النحو التالي:
- يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.
- يلزم ألا يقل عمر المتقدم عن 16 سنة ولا يزيد عن 55 سنة وقت التقديم.
- وبالنسبة للنساء يلزم ألا يقل عمرهن عن 18 سنة ولا يزيد 55 سنة.
- يلزم أن يكون لدى المتقدم حساب بنكي.
- من الضروري ألا يكون المتقدم ممتلكًا سجلًا تجاريًا يحمل اسمه.
- يشترط أن يكون عدد أفراد الأسرة المتقدمة للحصول على الدعم 4 أفراد.
- يجب تقديم بطاقة الهوية الوطنية العراقية.
- يلزم ألا يكون المتقدم ممتلكًا لأي أصول أو عقارات بقيمة عالية.
- يشترط أن يكون المتقدم مسجلًا سابقًا في الشؤون الاجتماعية.