الحديد طار في السما.. ارتفاع جنوني لاسعار الحديد اليوم الاثنين 12 فبراير 2024 ويصل لرقم غير مسبوق

يُظهر اهتمام عدد كبير من الشعب المصري المختصين بشؤون الحديد ومُلاك العقارات ورواد الأعمال الصغيرة بمتابعة أسعار الحديد في مصر، والتي تُعد ذات أهمية بالغة للكثيرين، خاصة بعد شهودها لارتفاعات وانخفاضات كبيرة في الفترة الأخيرة، وذلك إثر تجاوز زياداتها حد الـ 10 آلاف جنيه مصري للطن الواحد لدى بعض الشركات وفي حين هذا، ونتيجة لانخفاض قيمة الدولار مؤخرً، ومن الجدير بالذكر أن سعر الحديد المحلي يتأثر بالأسعار العالمية للحديد وبالقيمة السوقية للدولار، مما له تأثير مباشر على عملية الاستيراد التي تُجرى لتلبية الاحتياجات المصرية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم بالأسواق

سجل انخفاض في سعر الطن الواحد من الحديد المخصص للاستثمارات حيث بلغ سعره 52327 جنيه مصري، منخفضا بمقدار 201 جنيه.

سُجِّلت قيمة طن حديد عز اليوم: 53693 جنيه مصري، وذلك بارتفاع قدره 76 جنيه مصري.

كما سجل حديد العشري 42000 جنيه للطن

سجل سعر مصر ستيل 49500 جنيه.

سجل حديد بيانكو سعر 45000 جنيه للطن.

بلغ معدل تسعير طن الحديد في شركة العز حوالي 49920 جنيه مصري.

سجل سعر حديد بشاي 42900 جنيه للطن

بلغت تكلفة طن حديد السويس للصلب إلى أربعين ألف جنيه مصري.

شهدت أسعار الحديد اليوم في شركة المصريين تسجيل قيمة 49920 جنيهاً مصرياً لكل طن.

سجل سعر حديد الكومي 49500 جنيه للطن.

سعر حديد عز تسليم أرض المصنع

بلغ سعر الطن من حديد التسليح الأطوال والملفات، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة للتوزيع من المصنع، 49921 جنيها مصري.

سعر الأسمنت اليوم بالأسواق