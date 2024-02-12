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الحديد طار في السما.. ارتفاع جنوني لاسعار الحديد اليوم الاثنين 12 فبراير 2024 ويصل لرقم غير مسبوق
عز بكام النهاردة
يُظهر اهتمام عدد كبير من الشعب المصري المختصين بشؤون الحديد ومُلاك العقارات ورواد الأعمال الصغيرة بمتابعة أسعار الحديد في مصر، والتي تُعد ذات أهمية بالغة للكثيرين، خاصة بعد شهودها لارتفاعات وانخفاضات كبيرة في الفترة الأخيرة، وذلك إثر تجاوز زياداتها حد الـ 10 آلاف جنيه مصري للطن الواحد لدى بعض الشركات وفي حين هذا، ونتيجة لانخفاض قيمة الدولار مؤخرً، ومن الجدير بالذكر أن سعر الحديد المحلي يتأثر بالأسعار العالمية للحديد وبالقيمة السوقية للدولار، مما له تأثير مباشر على عملية الاستيراد التي تُجرى لتلبية الاحتياجات المصرية.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم بالأسواق
- سجل انخفاض في سعر الطن الواحد من الحديد المخصص للاستثمارات حيث بلغ سعره 52327 جنيه مصري، منخفضا بمقدار 201 جنيه.
- سُجِّلت قيمة طن حديد عز اليوم: 53693 جنيه مصري، وذلك بارتفاع قدره 76 جنيه مصري.
- كما سجل حديد العشري 42000 جنيه للطن
- سجل سعر مصر ستيل 49500 جنيه.
- سجل حديد بيانكو سعر 45000 جنيه للطن.
- بلغ معدل تسعير طن الحديد في شركة العز حوالي 49920 جنيه مصري.
- سجل سعر حديد بشاي 42900 جنيه للطن
- بلغت تكلفة طن حديد السويس للصلب إلى أربعين ألف جنيه مصري.
- شهدت أسعار الحديد اليوم في شركة المصريين تسجيل قيمة 49920 جنيهاً مصرياً لكل طن.
- سجل سعر حديد الكومي 49500 جنيه للطن.
- سعر حديد عز تسليم أرض المصنع
بلغ سعر الطن من حديد التسليح الأطوال والملفات، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة للتوزيع من المصنع، 49921 جنيها مصري.
سعر الأسمنت اليوم بالأسواق
- سُجِّلت تكلفة طن الأسمنت الرمادي بمبلغ 2487 جنيهاً مصرياً، مُحققةً ارتفاعاً قدره 103 جنيهات عن السعر السابق.
- وصل سعر طن أسمنت حلوان إلى 2120 جنيهًا مصريًا.
- سجلت تكلفة طن أسمنت الفهد قيمة 2020 جنيه مصري.
- بلغ سعر أسمنت المسلح 2130 جنيهًا للطن.
- ما تم تسجيله لتكلفة طن أسمنت السويس هو 2160 جنيهًا مصريًا.
- بلغ سعر أسمنت المعلم 2080 جنيهًا للطن.
- سُجِّلَ سعر طَن الأسمنت لشركة وادي النيل قيمة قدرها 2090 جنيهاً مصرياً.