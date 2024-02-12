“الفرحة المنتظرة للموظفين” موعد صرف رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة 1445 بعد قرارات الرئيس

موعد صرف رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة، يتساءل الكثير من المواطنين عن الموعد الذي سيتم صرف الرواتب الخاصة بالموظفين، حيث أن هناك بعض التغييرات التي سيتم تطبيقها على المرتبات الخاصة بالموظفين في مصر، فهذه التغييرات هي الزيادة الجديدة، حيث أنه سيتم زيادة جميع المرتبات الخاصة بالموظفين ورفع الحد الأدنى للمرتبات، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن كل الأخبار الخاصة بزيادة المرتبات.

موعد صرف رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة

العديد من المواطنين يقومون بالتساؤل عن موعد صرف رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة، حيث أنه قج صدر القرار الخاص برفع الرواتب الخاصة بالموظفين في مصر، فقد زاد الحد الأدنى زيادة قوية ومؤثرة في الوضع الاقتصادي لدى جميع المواطنين، فقد كان الحد الأدنى يبلغ 4000 جنيه فقط، ولكن بعد تطبيق الزيادة الجديدة الخاصة بالرواتب فإن الحد الأدنى قد أصبح 6000 جنيه، فهذه الزيادة سيتم الانتفاع بها من قبل جميع المواطنين ابتداءً من الشهر القادم وهو شهر مارس 2024.

جدول زيادة المرتبات

الجميع يتساءل عن جدول زيادة المرتبات الخاص بجميع المهن والوظائف المتعددة، فيأتي الجدول كالآتي: