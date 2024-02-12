“بجودة Hd” تردد قناة ماجد 2024 Majid للأطفال علي القمر الصناعي نايل سات وعربسات

بات من الصعب على أولياء الأمور مراقبة ما يشاهده أطفالهم عبر الشاشات المختلفة. فبينما تقدم بعض القنوات محتوى غنيا بالمعرفة والترفيه، تُشكل أخرى خطرا على تنشئة أطفالنا وصحتهم النفسية وتأتي أهمية قناة ماجد، تلك القناة العربية الرائدة التي تُقدم محتوى ثقافيا هادفا للأطفال من مختلف الأعمار فمنذ انطلاقها عام 2015، حرصت القناة على تقديم محتوى ممتع ومغذي للأطفال، يسهم في تنمية مهاراتهم وتوسيع آفاقهم المعرفية.

قناة ماجد 2024 للأطفال

تعرض قناة ماجد باقة متنوعة من البرامج الترفيهية والثقافية والتعليمية، تشمل مسلسلات كرتونية عربية وعالمية مدبلجة إلى اللغة العربية، تركز على القيم الأخلاقية والتعاون والصداقة كما تقدم برامج تشجع الأطفال على المشاركة والتفاعل مع الشاشة وتُساعدهم على تعلم اللغة العربية والرياضيات والعلوم والمهارات المختلفة وتعرض القناة أغاني وأناشيد هادفة تُساعدهم على تعلم الحروف والأرقام.

تردد قناة ماجد

تُعد قناة ماجد من أبرز القنوات العربية المتخصصة في برامج الأطفال، حيث تقدم محتوى ترفيهي تعليمي غني بالقيم والمبادئ العربية الأصيلة وقد تأسست القناة عام 2015، ومنذ ذلك الحين، حظيت بشعبية واسعة بين الأطفال العرب وأسرهم، لِما تقدمه من برامج هادفة وممتعة تُلبي احتياجاتهم وتُنمي مهاراتهم وتتنوع برامج قناة ماجد لتشمل مسلسلات كرتونية وأفلامًا وبرامج تعليمية وترفيهية تناسب مختلف الأعمار من سن 6 إلى 13 سنة. من أشهر برامجها أمونة، مغامرات فطين، زكية الزكية، كسلان، فندق بصل وفلفل، منصور، النقيب خلفان، عالم ماجد وحروف وكلمات، دراجون بول، افتح ياسمسم وألعاب وأنشطة، مسابقات، قصص وحكايات.

تردد القناة: 11411.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27,500.

موجة الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ماجد عبر القمر الصناعي عرب سات بجودة عالية: