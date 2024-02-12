مواجهة نارية .. موعد مباراة ريال مدريد و لايبزيج في دوري أبطال أوروبا 2024 الدور 16 والقنوات الناقلة

ارتفاع ملحوظ في البحث عن موعد مباراة ريال مدريد و لايبزيج في دوري أبطال أوروبا 2024، يترقبها عشاق الساحرة المستديرة من جميع دول العالم العربي والغربي لأنها بطولة قوية تضم عدد كبير من الفرق، يدخل الفريقين ريال مدريد في مواجهة جديدة أكثر تحدي ومنافسة أمام نظيره فريق دور منافسات البطولة الدور 16، حيث وصل الفريقين لتلك المرحلة بعد جهد كبير للحفاظ على المستوى العام، واستحواذ أكبر قدر من الأهداف، وهذا ما يجعل المباراة القادمة أكثر قوة و يحالف الحظ الفريق الذي يحصد الكثير من الأهداف وارتفاع رصيد نقاطه في قائمة البطولة، اليوم عبر موقعنا البديل ننشر لكم موعد مباراة ريال مدريد و لايبزيج في دوري أبطال أوروبا 2024.

موعد مباراة ريال مدريد و لايبزيج في دوري أبطال أوروبا 2024

مضى الكثير ولن يتبقى سوى ساعات معدودة ويتم انطلاق مباراة ريال مدريد ضد فريق لايبزيج الثلاثاء الموافق 13 من فبراير 2024، حيث تقام مباراة كلا الفريقين على أرضية ملعب ريد بول ارينا لايبزيج، وسوف تنطلق صافرة هذا اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً حسب توقيت جمهورية مصر العربية وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية، يخوض فريق ريال مدريد المنافسة برصيد سابق 18 نقطة لفوزه في 6 مباريات دون أي خسائر، مما يحتل فريق لايبزيج الترتيب الثاني برصيد 12 نقطة فوز أربعة مباريات والخسارة في مباراتين.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد و لايبزيج

بعد 24 ساعة فقط تنطلق مباراة نارية وقوية بين ريال مدريد ونظيره لايبزيج في مباراة ذهاب الدور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وسوف يتم إذاعة البث الحي المباشر عبر شاشة قناة بي ان سبورت beIN Sports 1 والذي يقوم بالتعليق الرسمي فيها المعلق الشهير حفيظ دراجي، حيث يأتي تردد القناة على النحو التالي:.