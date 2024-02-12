نتائج الطلاب في العراق/.. استخراج نتيجة الثالث متوسط الدور الاول 2024 عموم محافظات العراق

ينتظر مئات الطلاب والطالبات في جميع الرماحل الدراسية، موعد ظهور نتيجة الثالث متوسط الدول الاول في محافظات العراق، حيث إن هذه النتيجة هي من أكثر النتائج التي زاد البحث عنها بشكل كبير في الفترة الأخيرة، حتى أن وزارة التربية العراقية تبذل قصارى جهدها من أجل القيام بالإنتهاء من مراجعة وتصحيح جميع أوراق الإمتحانات المختلفة، ويمكن الإطلاع عليها كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 العراق

اوضحت وزارة التربية العراقية أن نتائج الثالث متوسط الدور تمر بعدة مراحل مختلفة، ليتم في النهاية اعتمادها من قبل وزير التربية والعمل على رفعها عبر الموقع الرسمي للوزارة وكذلك موقع نتائجنا، ليتمكن كل طالب وطالبة من الإطلاع عن النتائج الخاصة بهم، فضلاً عن ان هناك توقعات تُشير بأن نسبة النجاح لهذا العام أعلى من العام الماضي.

لينك استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 العراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بإستخراج نتائج الثالث متوسط الدور الأول، في جميع أنحاء محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-