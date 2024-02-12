نتائج لسادس الاعدادي البصرة، بغداد، الكرخ 1و2و3/.. لينك استخراج نتيجة الطلاب السادس دور أول 2024 في العراق

أصبحت نتائج الطلاب في العراق من اكثر الأمور بحثًا في الوقت الحالي، خاصة وأن وزارة التربية العراقية اقتربت على الإنتهاء من تصحيح جميع أوراق الإمتحانات في مختلف أنحاء دولة العراق، إضافة إلى أن سبب التأخير يعود لمراجعة دقيقة لجميع أوراق الإمتحانات في سبيل أن يحصل كل طالب وطالبة على ما يستحقه وفقًا لأداءه في الإختبارات للترم الأول.

نتائج السادس الاعدادي العراق الدور الاول

تُشير وزارة التربية العراقية إلى أن نتائج السادس الاعدادي في العراق الدور الأول هي ما زالت قيد عملية التصحيح والمراجعة الدقيقة لجميع أوراق الإمتحانات بما تشمل مختلف المحافظات العراقية، حتى أن هناك توقعات بأن نسبة النجاح لهذا العام أعلى من العام الماضي للدور الأول، ويتم العمل في الوقت الحالي على مراجعة الدرجات وبعدها يتم اعتماد النتيجة بشكل نهائي ورسمي، على أن يتم رفعها في النهاية عبر المنصات المعنية بذلك.

طريقة نتائج السادس الاعدادي الدور الاول

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استخراج نتائج السادس الاعدادي الدور الأول، وفقًا لما يلي:-