“جت لك رسالة ولا لسة” 1000 جنيه منحة العمالة الغير منتظمة 2024 …رابط التسجيل والشروط اللازمة

منحة العمالة الغير منتظمة 2024، من أكثر الأمور التي باتت تشغل عدد كبير من المواطنين، وخاصة بعد ما انتشر خبر فتح باب التسجيل على موقع وزارة القوى العاملة، والتي أعلنت عنها رسمياً خلال عام 2020 وتحديداً مع بداية ظهور فيروس كورونا المستجد، ومن خلال خذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024، والشروط اللازمة ….

منحة العمالة الغير منتظمة 2024

حيث صرح الدكتور”حسن شحانة” الذي يشغل منصب وزير القوى العاملة أن الأخبار التي يتم تداولها خلال الأيام الأخيرة بشأن فتح باب التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 ليس لها أي أساس من الصحة، وأن الوزارة لم تعلن عن أي أخبار بشأن هذا الأمر.

وشدد سيادته على عدم التعامل مع أي رسائل مجهولة المصدر خاصة بعد أن ترددت الكثير من الرسائل النصية الوهمية على هواتف المواطنين، والتي تفيد حصول المواطن على المنحة، مشيراً إلى أن هذه الرسائل هدفها النصب والإحتيال ولا داعي للتعامل مع هؤلاء الأشخاص والإبلاغ عنهم على الفور.

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

وأكد وزير القوى العاملة أنه في حال فتح باب التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة سوف يكون من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة على الإنترنت، أو من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة على الإنترنت.

ثم ادخل على منحة العمالة الغير منتظمة.

اكتب البيانات في الخانات الموضحة أمامك.

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

ثم اضغط على “تسجيل”.

سوف يتم مراجعة الطلب وفي حال أنك كنت من المستحقين سوف يتم ارسال رسالة نصية على الهاتف المسجل بالطلب ويكون رقم الراسل “2030” وتحتوي الرسالة على موعد مكان صرف المنحة.

شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة